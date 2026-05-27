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群益證股東會／董事長周秀真：樂觀期待今年獲利續創新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
群益金鼎證券董事長周秀真(左)、群益金鼎證券總經理李文柱(右)。群益金鼎證券提供
群益金鼎證券董事長周秀真(左)、群益金鼎證券總經理李文柱(右)。群益金鼎證券提供

群益金鼎證券（6005）27日舉行股東會，通過配發1.71元股利，其中，包括0.4元現金股息及1.31元股票股利。受惠於台股多頭氣盛，群益證董事長周秀真樂觀期待2026年獲利可望續創新高，法人預估有機會上看100億元水準。

群益證股東會通過2025年各項財務決算表冊及盈餘分配案，稅後純益57.35億元，創下歷史新高，每股稅後純益2.64元，擬配發0.4元現金股息及1.31元股票股利，是2016年來首次發放股票股利，主因在於強化資本結構，以因應未來外幣分戶帳、複委託融資等新業務。

台股今年來量價齊揚，群益證自結前四月稅後純益52.1億元，已達去年全年獲利約90%，周秀真持續看好公司5月營運表現，樂觀預期全年獲利可望超越去年，再度刷新公司成立以來新高紀錄。

周秀真指出，面對各項經濟金融情勢挑戰，群益證2026年擬定四大營運規畫及業務發展策略，首先，以跨部門協作機制整合內部資源，強化組織整體作戰能力，將資源優勢轉化為成長動能，串聯各事業單位提供一站式金融服務，實現集團綜效。

其次，財富管理業務將著重高端與區域戰略布局，除以「差異化」及「專業化」為核心，打造完整價值鏈，及透過智能化投顧及海外複委託，提供即時、個人化投資建議與全球資產配置外，並布局亞資中心，深耕高資產客群。

第三，AI雙引擎轉型，包括導入智能化投顧、智能客服與AI客戶標籤系統，提高客戶滿意度與忠誠度，並透過AI提升交易效率、風險對沖能力與投資報酬率。

最後，在永續人才發展方面，建立人才培育與接班機制，包括業務精英培育計畫及接班計畫等，為組織長遠發展奠定基礎。

周秀真分析，2026年全球經貿發展有六大趨勢與焦點，包括AI實體落地、勞動市場重組、地緣政治升溫、大空經濟2.0、經貿版圖重塑等。

2025年全球經濟年在AI商業化加速與地緣政治重組下，出現劇烈變動，周秀真表示，群益證仍憑藉靈活的策略與專業的團隊，繳出歷史新高的獲利成績，展現經營韌性與執行力。

展望未來，她宣示，群益證將持續強化核心能力，整合資源發揮綜效，同步深化高端財富管理與亞資中心布局，結合AI再造營運與投資能力，並以永續人才強化組織韌性，穩步擴大市場影響力。

周秀真說，真正可持續的獲利是建立在健全治理與永續經營上，群益證將落實環境責任、社會參與及高標準公司治理，在創造穩定績效的同時，為股東建立長期、可信賴的價值基礎。

群益 股利 台股

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