台中銀股東會／董事改選、通過配股配息 共1.06元

台中銀（2812）27日舉行2026年度股東常會通過股利政策與董事改選，其中，盈餘分派確定每股配發股票股利0.67元、現金股利0.39元，合計共配發每股1.06元；董事與獨立董事改選則確定有12席當選，較前一屆董事和獨立董事新增3席，且多為具留學、外商背景的銀行和法學人才。

台中銀行總經理董益源指出，2025年度稅後純益為90.57億元，每股盈餘（EPS）1.53元，刷新歷史新高，其中財富管理相關業務手續費收入成長率高達13.77%，優化收益來源。在關稅衝擊及利差收窄環境下，仍透過資金運用優化與多元收益布局，整體獲利能力穩健提升，逾放比約13.41%、備抵呆帳覆蓋率為516.39%，資本適足率為14.80%，第一類資本比率（Tier 1）為13.41%，普通股權益比率為12.04%，顯示本行在獲利增長之下，亦兼顧風險控管及資產品質，以穩定營運持續性。

過往台中銀的盈餘分配率約落在六、七成，今年可供分派盈餘為63.92億元，股東會通過配發股票股利每股0.67元，共配出40.34億元，現金股利每股0.39元，共配發23.48億元，合計為1.06元，盈餘分配率約69.3%，與往年相當。

此次台中銀股東會亦進行第26屆董事改選，共選出12席，其中包含獨立董事4席，此次新增了董事三名，包含聚界潔能副董事長張立荃、台中銀行總經理董益源、台中銀董事長特助王之瑋，以及獨立董事二名，包含前摩根大通銀行（香港）董事總經理兼亞太區法務部門主管張婉華，以及美國OPES Law P.C.主持律師高士偉等人，此次董事和獨董名單中有三位都是具外商背景。

董事改選名單最終確定為董事李瑞倉、王貴峰、江師毅、張立荃、吳盈慧、董益源、廖學縣、王之瑋等八席，獨立董事為李晉頤、陳必達、張婉華、高士偉等四席。

展望國際經濟形勢，董益源表示，全球經濟活動在政策調整與供需變動下持續展現韌性；然全球經濟前景始終存有諸多不確定因素，包含地緣政治風險之演變、美中經貿新賽局、貨幣政策動向之波動、氣候變遷挑戰與產業科技變革，恐將增添金融市場脆弱性，加劇地緣經濟碎片化，牽動供應鏈版圖重組等 。

面對產業變革與科技快速發展，本行在兼顧風險控管與營運穩健之前提下，將推動企業轉型計畫，並以「鞏固獲利動能、創新客戶體驗、提升營運效率、共創永續價值」為核心策略，同時加速核心系統升級與AI應用落地，提升營運效率與數位服務能力，並適時調整組織與職能配置，強化轉型動能。