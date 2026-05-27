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和泰車股東會／半導體、 AI 需求旺推動車市成長總市場上看44萬台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車27日股東會，股東會通過每股配發現金股利20元。和泰車提供
和泰汽車27日股東會，股東會通過每股配發現金股利20元。和泰車提供

和泰汽車27日股東會，股東會通過每股配發現金股利20元，和泰汽車董事長黃南光表示，朝著智慧移動服務（MaaS、Mobility as a Service）目標挺進；台灣經濟在半導體與 AI 人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長台車市，預期今年車市會較去年更熱絡，全年總市場可望上看 44 萬台。

和泰車配發現金股利20元，以今日平盤價格462元計算，殖利率達4.3%。至於未來營運展望，黃南光在股東會中報告，全球景氣逐步回穩，台灣經濟在半導體與 AI 人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長。在政策延續與需求回補的雙重推動下，車市預期將比去年更為活絡，全年總市場可望上看 44 萬台。

面對淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，和泰汽車持續追求創新蛻變，多元佈局，推廣搭載環保動力之新能源車輛，例如純電車型 TOYOTA bZ4X、URBAN CRUISER 及 LEXUS RZ、各式油電混合車、插電式油電混合車、氫能巴士等，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇，全力達成小型車銷售 25 連霸、商用車銷售蟬聯第一的紀錄。

此外，和泰車啟動海外佈局，今年4月完成投資日本日野汽車（HINO）五家經銷商80%股權投資日本商用車事業，將營運版圖延伸至日本市場，為集團今年營運帶來新的成長動能。

除在汽車市場保持領先地位外，作為 MaaS（Mobility as a Service）移動服務的領導者，和泰車將持續深化數位轉型戰略，透過新成立的「AI 發展事務局」統籌集團資源，致力於推動「全員 AI+」的創新文化，運用 AI 驅動移動服務的進化，為顧客創造更智慧、更便利的移動生活新未來。

在追求營運績效成長的同時，和泰汽車亦將貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」的精神，提出為社會「量產幸福」的主張。結合本業資源積極投入 ESG（環境 Environment、社會 Social、治理 Governance），整合發展「Mobility─移動自由、Openness─社會共好、Value─人才價值、Eco─環境友善」四大永續主軸，更以「與美好台灣同行」作為永續承諾，關注本土在地需求，成為汽車產業 ESG 的標竿企業。

在全球汽車產業面臨轉型及市場快速變動下，本公司始終以顧客需求為第一優先，抱持著「think Amazing」的思維，帶給消費者最完美的顧客體驗，創造集團移動服務全新時代，不僅實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」，透過持續創新，善盡企業社會責任，期能擴大在汽車產業之領先地位，再創獲利高峰。

和泰汽車董事長黃南光表示，台灣經濟在半導體與 AI 人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長台車市，全年總市場可望上看 44 萬台。和泰車提供
和泰汽車董事長黃南光表示，台灣經濟在半導體與 AI 人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長台車市，全年總市場可望上看 44 萬台。和泰車提供

和泰車 汽車產業 和泰

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