遠百股東會／總座徐雪芳代兄徐旭東主持 寶慶店三年後將重返西門町

遠百（2903）27日召開股東會，由總經理徐雪芳主持。她表示，遠東集團布局多元且完整，遠東Garden City預計今年下半年全區營運，寶慶店重建案也預計再三年後與大家見面。除持續優化既有店點外，也將積極尋找新據點與展店機會，藉此擴大營運規模。

遠百股東會本次由總經理徐雪芳替兄長徐旭東主持，問及徐旭東近況，徐雪芳說他身體「還不錯，會議都還是有出席」。

遠百營運長林彰豊表示，儘管台北百貨市場競爭激烈，但在全體員工努力下，截至上月業績仍維持成長，今年將持續透過各式活動帶動來客與業績表現。尤其適逢遠百即將邁一甲子，公司將陸續推出相關慶祝活動，盼進一步挹注營運動能。

針對寶慶店改建進度，遠百表示，目前仍依照規劃施工中，預計約三年後完工，將打造全新的西門町指標性商場。未來將強化年輕化與流行元素，除導入更多潮流品牌外，也已引進華納威秀影城，瞄準年輕族群與娛樂消費市場。

遠百指出，寶慶店改裝後，賣場面積預計較目前增加約四、五成，預期三年後重新開幕後，將對整體營運帶來顯著貢獻。

此外，遠東Garden City也將於今年全區開幕，總營運面積達3.6萬坪，為台北市中心大型購物商場之一，將以全客層、全方位的生活場域布局，帶動整體營運成長。

此外，股東也關注遠百全台自有資產未來是否進一步活化開發，以及可能帶來的資產增值效益。對此，遠百表示，公司是國內擁有自有資產最多的百貨公司之一，目前將持續透過既有店點升級與營運優化，提升本業獲利能力。

至於資產開發部分，公司將持續關注市場機會，並依據市場條件與整體營運布局，審慎評估各項開發可能性。

總結未來發展方向，遠百提出六大成長動能，包括：持續展店擴大市場、強化體驗滿足顧客需求、善用數位科技提升服務、創新管理提升營運績效、加速發展網購打造全通路購物，以及推動環境永續、投入社會公益與落實公司治理。