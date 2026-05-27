台化股東會／董事長洪福源：去年 Q2調整經營策略後 今年已看到成效

台化（1326）27日召開股東常會，總經理呂文進指出，2月28日美伊爆發衝突後，對全球經貿投下震撼彈。美伊衝突尚未落幕，油價波動非常大，短時間內原料供應難以恢復戰爭前狀況。台化第2季除了安排芳香烴第三廠進行歲修外，也設法找尋替代料源為第一優先，第2季合併營收，量差會縮減，可是價差會增加，預估與第1季相當。

台化今日股東會一開始，董事長洪福源致詞表示，公司2025年績效表現不理想，對近23萬名股東表示十二萬分的歉意，2025年是公司自上市以來首次虧損，主要是受到中國大陸超大產能過剩影響，各種產品嚴重低價競爭，加上4月份美國啟動對等關稅，打亂原本穩健供應鏈，對公司出口至其他地區的貿易造成不小的傷害，所幸公司自第2季起調整經營策略，自去年第3季至今年第1季已看到成效。

呂文進表示，去年第2季受對等關稅及台幣匯率大幅升值影響，單季每股淨損1.16元，第3季起，公司迅速應變，啟動瘦身行動，集中生產控制成本及費用，調整銷售策略，放棄紅海市場，以減虧及獲利為第一優先。

經過同仁努力，第3季EPS 0.3元轉虧為盈，第4季損益兩平，經營情況大幅改善，不過未能彌補上半年的虧損，致全年稅後仍淨損57億9,714萬元，每股淨損0.99元。

台化董事會在考量永續經營及股東權益，衡量公司淨值仍有3,458億，且對2026年營運持樂觀看法，決定動用未分配盈餘，每股分配現金股利0.6元。

呂文進指出，今年公司前兩個月營運狀況良好，各項產品的利差轉佳，本業持續維持有盈餘。美伊爆發衝突，對全球經貿投下了震撼彈，荷姆茲海峽被封鎖，很多油輪卡在波斯灣內，全世界近20%的原油，無法從波斯灣國家輸出，國際油價暴漲，WTI從年初約每桶60美元大漲超過40美元，連帶輕油與化學品價格齊漲。3月份利差更加轉好，加上尚有低成本庫存，第1季營收與利差良好，加上認列權益法投資收入，使得台化第1季營運表現不錯，EPS超過1元，比去年大幅改善。

但他強調，目前美伊衝突仍未落幕，油價波動非常大，波灣國家被戰爭破壞的設施修復需要時間，短時間內，料的供應難以恢復戰爭前狀況。因此，第2季公司除了安排芳香烴第三廠進行歲修外，將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，機動調整開動率。

呂文進表示，今年第2季合併營收，量差會縮減，可是價差會增加，預估與第1季相當。在缺料操作的情況下本公司自當以誠信經營為原則，與包括內銷客戶的忠實客戶協商，在料源稀缺的情況下，穩定供應有利基的客戶，並以低庫存操作，避開高價原料及跌價損失風險，努力維持公司盈利。

至於下半年度，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，大陸以外地區，供料短缺情況將延續，而大陸過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀，台化公司將把握此一商機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。