台化股東會／配息0.6元 2026年營運樂觀、祭轉型三箭

台化（1326）27日舉行股東會，董事長洪福源表示，去年台化營運表現不理想，上市以來第一次虧損；但從第3季開始迎來很大轉機，從去年第3季到今年第1季，稅前都是盈餘，對2026年營運持樂觀看法，有底氣營運會愈來愈好。

對於今年營運，台化總經理呂文進表示，今年前兩個月營運狀況良好，各項產品的利差轉佳，本業持續維持有盈餘。

展望第2季，呂文進表示，美伊衝突仍未落幕，油價波動非常大，波灣國家被戰爭破壞的設施修復需要時間，短時間內，原料的供應難以恢復戰爭前狀況。因此，第2季除安排芳香烴第三廠進行歲修，並將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，機動調整開動率。

至於下半年，呂文進指出，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，中國大陸以外地區，供料短缺情況將延續，而大陸過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀。台化將把握此一商機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。

台化2025年稅後淨損57.97億元，每股淨損（EPS）0.99元。台化表示，衡量公司淨值仍有3,458億，且對2026年營運持樂觀看法，決定動用未分配盈餘，每股分配現金股利0.6元。

展望新事業布局，台化祭出三策略。首先是「化工廚房」概念，透過與專業化學公司合作，建立小量多樣合成平台，如PI聚亞胺、鈣鈦礦的開發與生產，培養高階化學人才並加速新材料開發，未來逐步放大至工業化量產。其次為低碳氫氣業務，利用既有製程優勢發展高純度氫氣，鎖定半導體等高端應用市場。並持續精進碳化矽技術研發，朝異業領域布局探索。

第三則是高毛利複合材料業務，透過材料改質與應用導向開發，擴大醫材、車用、電子、AI伺服器、機能性等用途，提高產品附加價值。台化表示，目前已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利，顯示轉型具備實質效益。

至於自去年下半年起啟動瘦身工作，合併生產的產品有芳香烴、SM、塑膠、尼龍、紡織等，依目前市況及運作情形，應不至於再縮減規模。但仍會持續進行製程、節能、減碳等降本改善，並朝差異化、高值化規格發展，加大開拓有利基市場，並開發有潛力的新事業。