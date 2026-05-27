快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

台化股東會／配息0.6元 2026年營運樂觀、祭轉型三箭

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台化27日召開股東會，由董事長洪福源主持。任君翔攝影
台化27日召開股東會，由董事長洪福源主持。任君翔攝影

台化（1326）27日舉行股東會，董事長洪福源表示，去年台化營運表現不理想，上市以來第一次虧損；但從第3季開始迎來很大轉機，從去年第3季到今年第1季，稅前都是盈餘，對2026年營運持樂觀看法，有底氣營運會愈來愈好。

對於今年營運，台化總經理呂文進表示，今年前兩個月營運狀況良好，各項產品的利差轉佳，本業持續維持有盈餘。

展望第2季，呂文進表示，美伊衝突仍未落幕，油價波動非常大，波灣國家被戰爭破壞的設施修復需要時間，短時間內，原料的供應難以恢復戰爭前狀況。因此，第2季除安排芳香烴第三廠進行歲修，並將持續關注原料供應的狀況，設法找尋替代料源為第一優先，機動調整開動率。

至於下半年，呂文進指出，由於波斯灣國家石化工業受到不同程度的破壞，中國大陸以外地區，供料短缺情況將延續，而大陸過剩產能將會彌補這個缺口，有利於利差改善，預期經營情況審慎樂觀。台化將把握此一商機，適時提高開動率，擴展海內外有利基市場，創造更好的利益，希望保持與上半年的績效相當。

台化2025年稅後淨損57.97億元，每股淨損（EPS）0.99元。台化表示，衡量公司淨值仍有3,458億，且對2026年營運持樂觀看法，決定動用未分配盈餘，每股分配現金股利0.6元。

展望新事業布局，台化祭出三策略。首先是「化工廚房」概念，透過與專業化學公司合作，建立小量多樣合成平台，如PI聚亞胺、鈣鈦礦的開發與生產，培養高階化學人才並加速新材料開發，未來逐步放大至工業化量產。其次為低碳氫氣業務，利用既有製程優勢發展高純度氫氣，鎖定半導體等高端應用市場。並持續精進碳化矽技術研發，朝異業領域布局探索。

第三則是高毛利複合材料業務，透過材料改質與應用導向開發，擴大醫材、車用、電子、AI伺服器、機能性等用途，提高產品附加價值。台化表示，目前已展現初步成果，單一工廠每月可貢獻數千萬元獲利，顯示轉型具備實質效益。

至於自去年下半年起啟動瘦身工作，合併生產的產品有芳香烴、SM、塑膠、尼龍、紡織等，依目前市況及運作情形，應不至於再縮減規模。但仍會持續進行製程、節能、減碳等降本改善，並朝差異化、高值化規格發展，加大開拓有利基市場，並開發有潛力的新事業。

台化 洪福源 油價

延伸閱讀

台塑四寶談展望 營運聚光

聚陽股東會／大方配息15元 執行長：兩大變數趨緩重回成長軌道

南紡股東會／現金股利每股0.3元 董座：營運會越來越好

台塑化股東會／多元採購穩料源 今年獲利有望達標

相關新聞

裕隆股東會／嚴陳莉蓮：精進產品布局 穩健推動事業轉型

裕隆（2201）27日股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，去年裕隆汽車營收167億元，每股盈餘0.93元。面對產業環境快速變化，公司積極精進產品布局，穩健推動事業轉型。

台灣高鐵股東會／去年營收546.5億元創高 每股配息1.15元

台灣高鐵公司（2633）27日召開115年股東常會，除通過2025年度營業報告書及財務報表，也完成第11屆董事改選，並通過2025年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.15元。

蔡明忠強調要努力重返千金股：我們要爬著回去

富邦媒（8044）今（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠坦言，股價在疫情後「有點黯淡」一直在思考如何讓股價重返千金的榮耀，富邦媒要打出兩隻腳策略，一是本業加強，二是併購，他甚至考慮過併購外送平台。

高鐵股東會 史哲：去年運量首突破8207萬人次估今年再創新高

台灣高鐵公司今舉辦115年股東常會，高鐵董事長史哲表示，114年全年度運量首度突破820萬人次，平均每日運量為22.5萬人次，較前1年增加1.1萬人，預估今年運量還會再創新高。

群益證股東會／董事長周秀真：樂觀期待今年獲利續創新高

群益金鼎證券（6005）27日舉行股東會，通過配發1.71元股利，其中，包括0.4元現金股息及1.31元股票股利。受惠於台股多頭氣盛，群益證董事長周秀真樂觀期待2026年獲利可望續創新高，法人預估有機會上看100億元水準。

台中銀股東會／董事改選、通過配股配息 共1.06元

台中銀（2812）27日舉行2026年度股東常會通過股利政策與董事改選，其中，盈餘分派確定每股配發股票股利0.67元、現金股利0.39元，合計共配發每股1.06元；董事與獨立董事改選則確定有12席當選，較前一屆董事和獨立董事新增3席，且多為具留學、外商背景的銀行和法學人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。