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彰銀法說會／首季獲利飆新高 喊前進亞利桑那州
彰銀（2801）搶進北美半導體供應鏈商機。彰銀26日法說會透露，正評估在美國亞利桑那州鳳凰城設立據點，是首家公開表態評估進駐鳳凰城的行庫，鎖定台積電（2330）赴美設廠後帶動的金融需求，未來將串聯多倫多分行與既有美國據點，擴大北美跨境金融版圖。
彰銀第1季稅後盈餘52.21億元、年增26.27%，寫史上同期新高，EPS達0.44元。彰銀指出，獲利成長主因來自利息淨收益與財富管理手續費收入同步走強，其中財管手收年增逾四成，目前財管相關收入已占整體手收接近八成。
彰銀表示，首季放款成長動能主要來自企金與海外市場，其中海外放款年增23.61%，受惠供應鏈重組、企業海外布局與跨境金融需求增加。
對下半年景氣則維持審慎樂觀，看好AI、半導體需求持續支撐出口與放款成長。
對房市看法則偏向保守。彰銀評估，國內房市已進入「築底整理」階段，預期下半年交易量將與去年持平，房價則呈區間震盪。不過，具人口紅利與重大建設題材區域，自住需求仍有支撐。
彰銀表示，在授信風險控管前提下，未來房貸與建融業務將聚焦優質建商案件，並將重心轉向都更、危老重建等具政策支持的融資需求，以兼顧放款成長與資產品質。
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