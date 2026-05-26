基士德法說會／推進智慧水務轉型 節能新產品多點開花

基士德-KY（6641）26日召開法說會，說明第1季財報與營運展望。公司指出，受惠於工程專案成本控管與執行效率改善，單季整體毛利率拉升至約30.9%，惟受到大陸地區營運費用增加拖累，第1季稅後虧損325萬元，較去年同期虧損增加259萬元。

面對整體大環境變化，基士德近年積極推動營運模式轉型，公司指出，過去以單一設備供應為主，目前已逐步朝向「設備、系統整合及智慧管理」的水務解決方案供應商發展。現階段營運聚焦三大核心方向，包含節能產品研發、智慧水務應用及整合型水務工程建置，期盼透過產品技術與案場經驗的累積，藉此提升整體服務深度與市場競爭力。

在新產品與應用案例方面，基士德近期智慧水務及節能設備已有多項實績逐步落地，公司指出，旗下的AI智慧加藥系統已展現節省藥劑用量的具體成效；空氣懸浮鼓風機節能改造案例的節能效率則達30%以上，另外全流場混勻攪拌系統亦獲選流程工業創新獎，相關案例有助於驗證公司在節能改造、智慧管理與系統整合方面的技術實力。

展望後續產業趨勢，基士德認為，水資源韌性、再生水利用、節能降耗及智慧化管理，仍將是水務產業的重要發展方向。公司表示，未來將持續聚焦既有汙水處理本業，並在產品研發、工程專案管理及長期服務能力上穩健推進，以因應產業轉型與客戶需求的變化。