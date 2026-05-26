快訊

美股早盤／西德州油價回落 四大指數齊揚、美光暴漲14%

好萊塢女神自曝「左眼半盲10年」 看不見拍片還奪奧斯卡獎

聽新聞
0:00 / 0:00

基士德法說會／推進智慧水務轉型 節能新產品多點開花

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

基士德-KY（6641）26日召開法說會，說明第1季財報與營運展望。公司指出，受惠於工程專案成本控管與執行效率改善，單季整體毛利率拉升至約30.9%，惟受到大陸地區營運費用增加拖累，第1季稅後虧損325萬元，較去年同期虧損增加259萬元。

面對整體大環境變化，基士德近年積極推動營運模式轉型，公司指出，過去以單一設備供應為主，目前已逐步朝向「設備、系統整合及智慧管理」的水務解決方案供應商發展。現階段營運聚焦三大核心方向，包含節能產品研發、智慧水務應用及整合型水務工程建置，期盼透過產品技術與案場經驗的累積，藉此提升整體服務深度與市場競爭力。

在新產品與應用案例方面，基士德近期智慧水務及節能設備已有多項實績逐步落地，公司指出，旗下的AI智慧加藥系統已展現節省藥劑用量的具體成效；空氣懸浮鼓風機節能改造案例的節能效率則達30%以上，另外全流場混勻攪拌系統亦獲選流程工業創新獎，相關案例有助於驗證公司在節能改造、智慧管理與系統整合方面的技術實力。

展望後續產業趨勢，基士德認為，水資源韌性、再生水利用、節能降耗及智慧化管理，仍將是水務產業的重要發展方向。公司表示，未來將持續聚焦既有汙水處理本業，並在產品研發、工程專案管理及長期服務能力上穩健推進，以因應產業轉型與客戶需求的變化。

法說會

延伸閱讀

宏觀股東會／將推出光電複合技術的高速長距離傳輸產品

穎崴推次世代先進測試介面平台 迎戰AI新世代

企業生日快樂／一詮精密研發能力 具領先優勢

興農股東會／劉雲松接任董事長 持續深化集團經營布局

相關新聞

合庫金法說會／散戶追價怕錯過行情 券商額度控管對市場過熱有疑慮

合庫金（5880）26日舉行法說會，對於近期台股熱絡，券商不限用途借貸及融資餘額飆歷史新高，合庫證券總經理吳春敏表示，市場確實很熱，散戶追價怕錯過行情，市場非常活絡，但從整體券商在額度控管及利率提高現象可看出券商對市場過熱現象有疑慮，槓桿循環確實有升高情況，券商會進行風險控管，合庫證券目前額度還有一定空間，對客戶KYC會更謹慎評估。

合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

合庫金控（5880）於26日舉行第1季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

基士德法說會／推進智慧水務轉型 節能新產品多點開花

基士德-KY（6641）26日召開法說會，說明第1季財報與營運展望。公司指出，受惠於工程專案成本控管與執行效率改善，單季整體毛利率拉升至約30.9%，惟受到大陸地區營運費用增加拖累，第1季稅後虧損325萬元，較去年同期虧損增加259萬元。

宏盛建設股東會／現金股利1.5元 房市穩定保守、明年推石牌大案

宏盛建設（2534）26日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.5元。宏盛建設董事長林新欽表示，今年房市仍是穩定保守，以蛋黃區表現較好，手上石牌大案預計年底取得使照，明年推出，這也是集團首度跨足酒店式住宅。

長榮航太股東會／通過配發現金股利5元 看好新年度營運表現

長榮航太（2645）26日股東會，通過配發現金股利5元。看好2026年客貨機維修市場需求持續成長，製造部門則受惠於發動機零組件出貨增加，對於今年營運展望有信心。

榮運股東會／通過現金股利2.7元 推選邱顯育續任董事長

榮運（2607）26日股東會，通過配發現金股利2.7元，同時進行董事改選，並且召開董事會，推選原董事長邱顯育繼續擔任董事長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。