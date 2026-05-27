中租股利6元 2026年穩健成長

上銀科技（2049）昨（26）日宣布，上銀義大利子公司正式啟用位於Agrate Brianza的全新總部，這不僅是一項工業投資，更是一個融合創新、人才、合作關係與未來成長機會的現代化空間，也象徵上銀深耕歐洲市場的重要里程碑。

2026-05-27 00:02