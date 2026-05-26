潤泰全擬投資優質標的

潤泰全（2915）昨（26）日舉辦股東會，公司指出，轉型為控股公司型態後，未來將會持續評估各種能有穩定現金流與有成長性的投資標的，看好營運能持續成長。

潤泰全目前主要的獲利來源為綜合持股率 26.62%的南山人壽及持股25.70%潤泰創新。其中又以南山對潤泰全球的財報表現影響最大，以 2025 年來說，潤泰全球的稅後純益為97億元，南山貢獻約60億元、潤泰創新約25億元。

潤泰全指出，南山人壽於今年1月1日正式接軌IPRS 17，因資產重分類及負債以現時利率評價，導致接軌日淨值減少約631億元，公司股東權益認列南山人壽後在帳面上減少約85億元，但這僅僅是帳面上的一次性調整並非營運虧損，不會影響公司的營運。

此外，潤泰全表示，依據南山人壽公告的財報顯示，今年第1季淨值較1月1日已增加790億元，另南山人壽前四月自結損益達239億元，公司依綜合持股率計算，約可認列64億元投資利益，對EPS貢獻約6.1元，足見南山人壽的經營績效良好，對公司獲利貢獻甚鉅。

土地資產部分，持有之土地資產約5.7萬多坪，總市值約143億元，主要為台中梧棲土地約8,400多坪，市值約28億元、原中壢廠正在辦理土地變更，預計可分回約4,900千多坪的住宅用地，市值約26億元、新竹縣新豐鄉土地約6,500千坪，市值約27億元。