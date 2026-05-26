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南紡攻特化品 營運喊衝

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導

南紡（1440）昨（26）日舉行股東會，董事長侯博明表示，本業正朝特殊化產品邁進，並漸進式活化現有資產，搭上人工智慧（AI）等領域運轉，未來營運會愈來愈好。

南紡股東會由董事長侯博明主持，會中通過董事會提案，以保留盈餘配發現金股利每股0.3元。侯博明指出，面對大陸彼岸的產品「俗擱大碗」，南紡在本業積極轉型，調整現有的生產業態，汰弱換強朝精緻化發展，現階段沒有利潤的產品寧可不作，朝有特殊化，有附加價值的產品邁進。

其次，在產品轉型方面，他說，不論是南帝化工的鎮江廠，或是其轉投資的南美特科技公司，都在特用化學領域中陸續有所斬獲。

土地開發方面，侯博明強調，該公司在台南地區持有74公頃工業用地，將穩步活化開發，佔地46甲的仁德AI創新園區，即將正式動工，預定2028年拿到建物執照。

首期開發案的廠辦大樓為地下二層、地上八層之智慧綠建築，樓地板面積約1萬坪，可供出租或出售，引進產業預計以研發、設計等科技產業廠辦使用為主。

在流通事業上，南紡購物中心去年營業額達109億元，今年目標要突破110億元。

南紡 大陸

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