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中碳碳材業務 動能轉強

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中碳（1723）昨（26）日股東會，通過配發1.85元現金股利。董事長黃建智指出，隨著中碳碳材新廠加入，碳材產品線將更完整，有助提升未來成長動能，面對全球投資環境不確定性高，中碳將持續調整策略、強化韌性

中碳在碳材業務持續布局，看好鋰電池材料、超級電容、長晶坩鍋等應用，可望獲得長期永續利基，尤其屏南廠目前土地開發僅約30%至40%，只要確定業務推動順暢，就能夠持續投資，讓碳材業務逐漸成長。

此外，在料源供應方面，少了越南河靜鋼廠的料源貢獻後，的確出貨量有減少，但近期已經穩定、不會再減少。

受到大陸產能過剩、石化行情走弱及碳材料需求疲軟影響，中碳2025年合併營收58.5億元、每股稅後純益EPS2.65 元，提撥每股1.85現金股利，獲股東支持。

黃建智指出，去年布蘭特原油價格較前一年下跌，加上中國大陸石化產能外溢，使市場價格全面走弱，產業普遍處於供過於求的壓力。

中碳 股利 韌性

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