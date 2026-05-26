快訊

影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

今明熱爆「大台北黑到發紫」！粉專：體感溫度上看40度…曝曬感非常可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰搶攻歐洲河輪旅遊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

鳳凰旅遊（5706）看準高端旅遊市場商機，攜手土耳其航空及寰宇精品河輪同步宣布全新的河輪計畫，河輪旅遊屬於兼具精緻與慢步調的旅行方式，特別適合想深度探索歐洲多座城市，卻不想頻繁打包、更換飯店的旅客，成為推升下半年營收、獲利的重要產品。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，2026年旅遊市場已正式進入「價值重塑」階段，高端、深度、圓夢旅遊成主流，旅客更重視旅遊深度與人生體驗，不再滿足於走馬看花式行程，而是願意投入更多預算，追求稀有體驗、新鮮事物與開闊人生視野，全新旅遊需求持續攀升，透過航空與河輪的結合，提供旅客從空中到河道的一站式精品旅遊服務，成為新選擇。

寰宇精品表示，2023年在台灣推出的河輪行程銷售量不斷攀升，而且是一位難求，2026年全新推出的萊茵河行程都是全部滿船，其中，多瑙河、萊茵河行程最熱門，這些行程都是要一年多以前開始訂位，每年推出後銷售的速度非常快速，很多旅客都在問2027年四艘新船的包船計畫。

寰宇精品展望市場變化，高端旅遊客群持續擴大，亞洲市場也將持續成長，企業包船、包團需求上升，台灣成為成長主要關鍵市場。

土耳其 多瑙河 歐洲

延伸閱讀

鳳凰旅遊夏折扣強勢登場！長程線最高現折萬元

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

台北國際觀光博覽會周末買氣旺 自由行漲5成

皮克敏帶動台灣旅客赴廣島 業者：訂單增1.8倍

相關新聞

中租股利6元 2026年穩健成長

中租控股（5871）昨（26）日召開股東常會通過配發6元股利，其中現金股息5.8元、股票股利0.2元，展望2026年，中租將以「穩健成長、量利質並重」為核心策略，持續在大中華區和東南亞布局，今年預計大陸、菲律賓、印尼等地各新增一處業務網點。

上銀深耕歐洲 義國設點

上銀科技（2049）昨（26）日宣布，上銀義大利子公司正式啟用位於Agrate Brianza的全新總部，這不僅是一項工業投資，更是一個融合創新、人才、合作關係與未來成長機會的現代化空間，也象徵上銀深耕歐洲市場的重要里程碑。

建新打造智慧物流園區

建新國際（8367）昨（26）日召開股東常會，通過去年度盈餘分配案，每股配發2.85元現金股利，創歷年配息新高，配息率75%，並已連續四年配息率逾七成以上，以昨天收盤價40.6元計算，現金殖利率達7.02%。

大銀半導體業務 熱轉

大銀微系統（4576）董事長卓秀瑜昨（26）日表示，大銀在半導體營收比重近期正式突破五成，目前在矽光子、高階PCB量測與檢測、半導體先進封裝領域都已取得顯著突破，她透露，CoPoS也在驗證中，大銀將成為AI先進封裝與半導體高階設備的核心供應商。

南僑拓大陸、東協版圖

南僑（1702）昨（26）日召開股東會，董事長陳正文表示，今年營運「一定會比去年好」，三大主要市場可望持續成長，其中以泰國動能最為明顯；積極發展東協布局，期望利用區域間零關稅的優勢，進一步推動中國大陸與東南亞地區的跨市場布局。

永光4月每股稅前盈餘0.06元

永光（1711）昨（26）日公布自結4月獲利，營業淨利2,802萬元，較去年同期減少28萬元，概算年減約1%；稅前盈餘3,758萬元，較去年成長1,052萬元，概算年增約38.9%，每股稅前盈餘0.06元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。