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南僑拓大陸、東協版圖

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

南僑（1702）昨（26）日召開股東會，董事長陳正文表示，今年營運「一定會比去年好」，三大主要市場可望持續成長，其中以泰國動能最為明顯；積極發展東協布局，期望利用區域間零關稅的優勢，進一步推動中國大陸東南亞地區的跨市場布局。

陳正文指出，中國大陸市場復甦步調仍偏緩，他指出，烘焙產業近年場景變化明顯，除傳統烘焙店外，超市與超商通路快速崛起，使供應鏈結構出現轉變。南僑目前B2B業務占比逾九成，過去以冷凍半成品為主，如今客戶需求已轉向高完成度產品，公司也持續調整供應內容與產品結構，以因應新型態零售通路發展。

在成本面上，陳正文直言，原物料價格波動、產業「內捲」與人力短缺，均使經營環境更具挑戰。公司策略不僅是費用控管與效率提升，更需持續投資，「沒有投資就沒有未來」，包括天津、上海、廣州等地均持續建置新產線，並擴充麵包等烘焙產能。

海外布局方面，陳正文表示，泰國雖面臨成本上升、地緣政治與匯率波動等壓力，但憑藉外銷代工與市場分散優勢泰國南僑已逐步建立「世界級米製品專家」定位，2019年陳飛龍會長曾提出的五年投資50億泰銖計畫已如期推進，目前泰國二期產能已滿載，後續將導入自動化倉儲等。

南僑 大陸 東南亞

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