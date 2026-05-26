快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

寒舍餐旅現金股利2.58元 電腦展商機挹注台北住房率近全滿

中央社／ 台北26日電

寒舍餐旅今天表示，隨台北國際電腦展帶動商務住房需求升溫，集團旗下的台北酒店住房率接近滿房，加上端午連假、暑假旅遊旺季及下半年會展與宴會需求挹注，全年營運展望樂觀。

寒舍餐旅今天召開115年股東常會，會中承認114年度營業報告與盈餘分配案，每股配發現金股利2.58元。

受惠國際觀光市場回溫，以及餐飲、宴會需求穩健成長，寒舍餐旅114年度合併營收達新台幣51.7億元、年增2.72%，稅後淨利2.16億元、年減56.31%，每股盈餘（EPS）為2.36元。今年首季合併營收14.23億元、年成長1.7%，稅後淨利1.19億元、年增109.13%，每股盈餘（EPS）1.3元。

寒舍餐旅表示，通膨及美伊戰爭等地緣政治因素，對營運影響有限，第1季表現良好，受惠農曆春節聚餐需求、尾牙春酒宴會接單，以及商務住房表現穩定，帶動業績穩健攀升，加上受台股走揚帶動，金融資產評價表現較去年同期改善，推升整體獲利回升。

寒舍指出，旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店住房率維持高檔，其中，台北寒舍艾美酒店今年1至4月平均住房率達8成5以上。6月隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，住房率和平均房價同步看漲，有助推升第2季住房收益表現。

寒舍餐旅 營收 股利

延伸閱讀

富邦金首季調整後獲利創同期高 人壽台股投報率逾4成成亮點

朋億股東會／配10元現金股利 蘇州冠禮申請A股上市

建新股東會／決議配發現金股利每股2.85元 創歷年配息新高

尖點股東會／通過配息2元 三大PCB載板廠入股助攻 AI高階鑽針布局

相關新聞

合庫金法說會／散戶追價怕錯過行情 券商額度控管對市場過熱有疑慮

合庫金（5880）26日舉行法說會，對於近期台股熱絡，券商不限用途借貸及融資餘額飆歷史新高，合庫證券總經理吳春敏表示，市場確實很熱，散戶追價怕錯過行情，市場非常活絡，但從整體券商在額度控管及利率提高現象可看出券商對市場過熱現象有疑慮，槓桿循環確實有升高情況，券商會進行風險控管，合庫證券目前額度還有一定空間，對客戶KYC會更謹慎評估。

合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

合庫金控（5880）於26日舉行第1季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

宏盛建設股東會／現金股利1.5元 房市穩定保守、明年推石牌大案

宏盛建設（2534）26日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.5元。宏盛建設董事長林新欽表示，今年房市仍是穩定保守，以蛋黃區表現較好，手上石牌大案預計年底取得使照，明年推出，這也是集團首度跨足酒店式住宅。

長榮航太股東會／通過配發現金股利5元 看好新年度營運表現

長榮航太（2645）26日股東會，通過配發現金股利5元。看好2026年客貨機維修市場需求持續成長，製造部門則受惠於發動機零組件出貨增加，對於今年營運展望有信心。

榮運股東會／通過現金股利2.7元 推選邱顯育續任董事長

榮運（2607）26日股東會，通過配發現金股利2.7元，同時進行董事改選，並且召開董事會，推選原董事長邱顯育繼續擔任董事長。

三洋實業股東會／通過每股配發現金股利6元 完成七席董事改選

三洋實業（1472）26日舉行股東常會，會中通過承認2025年度決算表冊及盈餘分配案，決議每股配發現金股利6元，此為該公司歷年最高配息紀錄；依今日收盤價89.9元計算，現金殖利率達6.67％。此外，股東會完成改選七席董事（含四席獨立董事）。股東會後董事會推選董事長，由原董事長蔣玉蓮同意續任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。