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寒舍餐旅現金股利2.58元 電腦展商機挹注台北住房率近全滿
寒舍餐旅今天表示，隨台北國際電腦展帶動商務住房需求升溫，集團旗下的台北酒店住房率接近滿房，加上端午連假、暑假旅遊旺季及下半年會展與宴會需求挹注，全年營運展望樂觀。
寒舍餐旅今天召開115年股東常會，會中承認114年度營業報告與盈餘分配案，每股配發現金股利2.58元。
受惠國際觀光市場回溫，以及餐飲、宴會需求穩健成長，寒舍餐旅114年度合併營收達新台幣51.7億元、年增2.72%，稅後淨利2.16億元、年減56.31%，每股盈餘（EPS）為2.36元。今年首季合併營收14.23億元、年成長1.7%，稅後淨利1.19億元、年增109.13%，每股盈餘（EPS）1.3元。
寒舍餐旅表示，通膨及美伊戰爭等地緣政治因素，對營運影響有限，第1季表現良好，受惠農曆春節聚餐需求、尾牙春酒宴會接單，以及商務住房表現穩定，帶動業績穩健攀升，加上受台股走揚帶動，金融資產評價表現較去年同期改善，推升整體獲利回升。
寒舍指出，旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店住房率維持高檔，其中，台北寒舍艾美酒店今年1至4月平均住房率達8成5以上。6月隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，住房率和平均房價同步看漲，有助推升第2季住房收益表現。
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