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宏盛建設股東會／現金股利1.5元 房市穩定保守、明年推石牌大案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
宏盛建設董事長林新欽。記者朱曼寧／攝影
宏盛建設董事長林新欽。記者朱曼寧／攝影

宏盛建設（2534）26日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.5元。宏盛建設董事長林新欽表示，今年房市仍是穩定保守，以蛋黃區表現較好，手上石牌大案預計年底取得使照，明年推出，這也是集團首度跨足酒店式住宅。

宏盛建設26日全面改選董事，新任董事名單為堉寶實業公司代表人林新欽、堉寶實業公司代表人吳謙仁、旺興實業公司代表人周文斌、旺興實業公司代表人王荐疄、獨立董事三位，為李明萱、柳宏典、李素蘭。

林新欽表示，「石牌案」規劃興建3棟建築，其中1棟為出租，2棟為銷售，宏盛分回比例約35％，其餘為地主戶宏泰人壽分回，5年前預估總銷70.6億元，不過由於房價翻漲，加上位置比北士科更佳，預期每坪單價有機會更高，總銷可望接近百億元，此外，該案攜手新加坡飯店發展商「輝盛國際」開發，其中1棟為「台北輝盛庭國際公寓」，預計2027年開幕。

除了石牌案外，明年也將推出新北淡水預售的「水仙段」案，該案前身為知名海中天餐廳，基地面積約3,000坪，隨著淡江大橋通車，有望周邊可受惠交通紅利，另，宏盛「海都三期」目前滿租，租約到期後的房型將陸續拿出來轉售。

完工交屋上，林新欽表示，汐止成屋案「宏盛心」先期僅後棟開賣，預計6月開賣前棟，屆時賣一戶可認列一戶，為下半年的營運動能之一，台北市中山區「宏盛淬白」則預計第3季可望完工交屋認列。

林新欽表示，由於部分建案受到缺工影響，有遞延交屋的狀況，因此可能交屋量會延至明年，但希望今年入帳可以與去年差不多，股利政策上，未來希望都維持穩定高息水準。此外，針對房市，目前建商公會都有與政府、央行持續溝通，希望接下來的理監事會議可以逐漸鬆綁。

房市 石牌 現金股利

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