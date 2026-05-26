快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

倉佑股東會／通過2025年配發每股1元現金股利 配發率逾7成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

傳動系統製造大廠倉佑（1568）26日股東常會，通過每股配發現金股利1元，現金股利配發率73.5％，已連續8年現金股利配發率保持五成以上。

倉佑受惠AM（售後維修）與OES（原廠維修）市場需求續強，2025年全年合併營收為10.5億元，年增0.3％，在產品組合優化、老舊設備汰除、呆滯庫存去化，以及成本費用控管得宜下，毛利率達33％，較前一年度增加5個百分點，因新台幣匯率升值影響業外損益，歸屬於母公司稅後淨利為1.4億元，稅後每股盈餘（EPS）1.36元。

除了穩固汽車本業外，倉佑憑藉深厚精密金屬加工、焊接與高難度特殊製程技術，近年積極落實「跨產業多元布局」，成功切入全球高階半導體供應鏈。受惠於全球半導體產能擴充及設備需求穩健擴張，倉佑鎖定化學機械平坦化（CMP）、物理氣相沉積（PVD）及化學氣相沉積（CVD）等核心製程之關鍵設備零組件開發，目前新品已順利通過全球頂尖半導體設備龍頭原廠的技術驗證並開始小量出貨，截至今年第1季營收來看，來自半導體設備零組件之營收比重已達3％，不僅在半導體核心製程中建立可靠度口碑，亦成為未來優化整體毛利率的關鍵推手。

因應全球半導體供應鏈「台灣+1」的在地化趨勢，倉佑已全面啟動跨廠產能協同布局的相關策略。倉佑目前規劃由台灣廠扮演高複雜度新品研發、打樣及小量試產的核心定位，並預計於今年第4季馬來西亞新廠將有機會進入量產爬坡，並規劃大馬新廠作為標準化關鍵元件的大量生產基地，就近支援東南亞半導體設備製造產業客戶的訂單需求，倉佑以期隨著新產能、新技術產品於下半年陸續開出，將為集團中長期發展注入全新營運成長動能。

股利 營收 股東會

延伸閱讀

朋億股東會／配10元現金股利 蘇州冠禮申請A股上市

伸興股東會／通過配發5元股息、配發率90.5% 宇隆AI機器人進入收成期

大銀微系統股東會／深化轉型 半導體相關設備業務占比逾五成

尖點股東會／通過配息2元 三大PCB載板廠入股助攻 AI高階鑽針布局

相關新聞

合庫金法說會／散戶追價怕錯過行情 券商額度控管對市場過熱有疑慮

合庫金（5880）26日舉行法說會，對於近期台股熱絡，券商不限用途借貸及融資餘額飆歷史新高，合庫證券總經理吳春敏表示，市場確實很熱，散戶追價怕錯過行情，市場非常活絡，但從整體券商在額度控管及利率提高現象可看出券商對市場過熱現象有疑慮，槓桿循環確實有升高情況，券商會進行風險控管，合庫證券目前額度還有一定空間，對客戶KYC會更謹慎評估。

合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

合庫金控（5880）於26日舉行第1季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

宏盛建設股東會／現金股利1.5元 房市穩定保守、明年推石牌大案

宏盛建設（2534）26日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利1.5元。宏盛建設董事長林新欽表示，今年房市仍是穩定保守，以蛋黃區表現較好，手上石牌大案預計年底取得使照，明年推出，這也是集團首度跨足酒店式住宅。

長榮航太股東會／通過配發現金股利5元 看好新年度營運表現

長榮航太（2645）26日股東會，通過配發現金股利5元。看好2026年客貨機維修市場需求持續成長，製造部門則受惠於發動機零組件出貨增加，對於今年營運展望有信心。

榮運股東會／通過現金股利2.7元 推選邱顯育續任董事長

榮運（2607）26日股東會，通過配發現金股利2.7元，同時進行董事改選，並且召開董事會，推選原董事長邱顯育繼續擔任董事長。

三洋實業股東會／通過每股配發現金股利6元 完成七席董事改選

三洋實業（1472）26日舉行股東常會，會中通過承認2025年度決算表冊及盈餘分配案，決議每股配發現金股利6元，此為該公司歷年最高配息紀錄；依今日收盤價89.9元計算，現金殖利率達6.67％。此外，股東會完成改選七席董事（含四席獨立董事）。股東會後董事會推選董事長，由原董事長蔣玉蓮同意續任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。