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長榮航太股東會／通過配發現金股利5元 看好新年度營運表現
長榮航太（2645）26日股東會，通過配發現金股利5元。看好2026年客貨機維修市場需求持續成長，製造部門則受惠於發動機零組件出貨增加，對於今年營運展望有信心。
長榮航太今年第1季營收為47.39億元，年增率13.13%，稅後純益為9.65億元，年增率達73%，每股盈餘2.58元。
展望未來，國際貿易對航空運輸的需求依然強勁，目前各航公司空進廠維修計畫仍維持不變，原物料供應鏈問題，新飛機出廠交機數量未如預期，各公司舊機型繼續服役，並以增加進廠檢查項目來提高飛機的可靠度，致使維修營收增加，也進一步推升營收、獲利向上攀升。
2026年全球旅客運量將高出約7-10%，航空業需求強勁，民航機MRO市場規模穩健成長，推估2026年全球MRO市場規模可達美金1,080億元。
機體維修業務，在2026年產能幾乎全數取得客戶訂單，少量餘裕產能正與潛在客戶商討中，整體維修需求穩定成長。北美市場及東北亞市場主要客戶提出增加維修需求，已調整產線因應；已取得新一代機型B737MAX及A350維修能量，開發新機型的維修客戶增加公司營收。
製造業務在客戶訂單需求增加，特別是窄體客機需求暢旺，用於窄體客機的主力產品LEAP發動機，也在材料商源逐漸改善後，出貨量將持續增加，在短期和中期的訂單需求方面保持著正向的增長。
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