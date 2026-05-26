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榮運股東會／通過現金股利2.7元 推選邱顯育續任董事長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
榮運26日股東會，通過配發現金股利2.7元，同時進行董事改選。業者／提供
榮運26日股東會，通過配發現金股利2.7元，同時進行董事改選。業者／提供

榮運（2607）26日股東會，通過配發現金股利2.7元，同時進行董事改選，並且召開董事會，推選原董事長邱顯育繼續擔任董事長。

新任董事名單，繪(股)公司拿下三席，代表人為林振芳、葉佳全、邱顯育，長榮海運（2603）也拿到三席，代表人分別為柯麗卿、張衍義及戴錦銓。三席獨立董事名單分別為曾荷、葉奇鑫及林建維。

榮運複合式經營型態、多角化異業結盟，營運業務涵蓋海空運貨物承攬、第三方物流服務、海空運業代理、貨櫃碼頭經營、內陸運輸、內陸貨櫃場、貨櫃修理、貨櫃租賃、船舶租賃、貨櫃碼頭裝卸、交通車、國內旅遊遊覽車、加油站、車輛維修與代檢廠等多角化經營。

因應業務需求及減碳趨勢，榮運已新購14輛曳引車、6輛大客車；於碼頭貨櫃裝卸及內陸櫃場經營方面，持續推動機具汰舊換新，提升作業效率。轉投資長榮物流公司以「區域精準擴張」與「數位化營運升級」為主軸，積極擴展歐洲、東南亞及新興市場業務，並導入高價值電子客戶，提升營運效率與長期成長動能。

柯麗卿 現金股利 股東會

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