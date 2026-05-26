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三洋實業股東會／通過每股配發現金股利6元 完成七席董事改選
三洋實業（1472）26日舉行股東常會，會中通過承認2025年度決算表冊及盈餘分配案，決議每股配發現金股利6元，此為該公司歷年最高配息紀錄；依今日收盤價89.9元計算，現金殖利率達6.67％。此外，股東會完成改選七席董事（含四席獨立董事）。股東會後董事會推選董事長，由原董事長蔣玉蓮同意續任。
三洋實業本次股東會改選董事名單包括蔣玉蓮、洪國欽、蘇正輝，以及黃豪臣、黃隆昇、王建智與黃忠發等四席獨董。本屆董事專業背景涵蓋營建設計、土木工程、財稅會計及法律等領域，兼具產業與學術專長。此外，獨董席次占董事會過半數，展現持續強化公司治理與提升董事會職能的決心。
會中通過承認去年度決算表冊，三洋實業去年全年合併營收達36億元，創歷史新高水準，每股稅後純益為6.4元，亦改寫公司成立以來歷史新高紀錄。
三洋實業總經理徐正哲於營業報告時指出，隨著AI產業投資快速成長，帶動廠辦工程、機電工程及公共工程相關需求提升，配合新承攬之工程陸續開工，公司預期未來整體營收認列金額可望穩健成長。
在接單方面，三洋實業及旗下子公司上鋌營造近年積極布局公共工程市場，截至目前為止，集團累計在手承攬工程案已逾十筆，未交案量約280億元，涵蓋公共工程、產業園區、交通建設及社會住宅等領域，預期未來至少五年營運動能穩定無虞。
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