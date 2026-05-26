合庫金法說會／房市冷凍！前四月房貸衰退45% 估下半年「量縮價盤整」

合庫金（5880）26日舉行法說會，合庫前四月新承做房貸約300億元，較去年同期衰退45%，主因房貸買賣成交量減少所致，其中新青安占整體新承做房貸比率49%。依據內政部統計1-3月買賣成交量6.04萬棟，較去年同期衰退10%，預估下半年房市將呈「量縮價盤整」態勢。

合庫個金主管指出，截至4月底房貸餘額8,800餘億元，較去年底成長0.4%。今年1-4月新承做房貸約300餘億元，較去年同期衰退45%。至於房貸逾放情形方面，主要受景氣、經營事業、失業或借款人負債比過高及不良消費習慣影響，近期逾放有微幅增加，但整體房貸授信風險尚在可控範圍。另信貸年成長20億元，增幅3%；周轉金下滑70億或3%。

此外，法金主管表示，土建融餘額1,590億元，較去年底成長1.14%，主要配合政策承做都更危老等案件，後續將以往來優良建商及立地條件佳的都更危老案件為目標，另考量政府相關部會為穩定房價祭出的政策，預期未來貸款動能審慎看待。