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聚陽股東會／大方配息15元 執行長：兩大變數趨緩重回成長軌道

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

成衣大廠聚陽（1477）26日召開股東常會，會中通過各項議案，並決議配發現金股利每股15元，配發率達102%。聚陽執行長周心鵬表示，先前受到川普關稅政策、美伊戰爭等地緣政治因素影響，零售品牌客戶拉貨態度轉趨保守，但目前兩大變數影響已逐步趨緩，預估第2季起營運將重回成長軌道，下半年仍以維持成長為目標。

聚陽今年第1季稅後純益10.73億元，年減15.54%，主因去年首季基期偏高，今年首季每股稅後純益（EPS）4.35元。聚陽去年全年營收344.28億元、年減3%；稅後純益36.14億元、年減12.1%，全年EPS為14.65元。

聚陽董事長周理平表示，新接班團隊成員相當努力，整體表現超出他的預期。雖然近期受到地緣政治、戰爭衝突等因素干擾，品牌與通路客戶經營壓力升高，聚陽也需配合客戶需求進行短期策略調整，但公司長線方向仍持續朝成長邁進。

對於股東關心近期股價持續走弱，周理平指出，這並非聚陽單一公司現象，而是整體傳統產業普遍面臨的情況。從去年以來，川普關稅政策，以及今年美伊戰爭，都使零售品牌拉貨轉趨保守，消費者採購態度也較觀望，包括台灣與韓國的成衣、製鞋、自行車等產業，股價走勢都出現類似情形。

周心鵬表示，目前市場氛圍受到AI科技產業題材帶動，資金持續往科技股移動，對傳統產業形成排擠效應。不過，聚陽仍須回歸公司本身的基本面與競爭力，今年營運目標仍是成長，包含產能規模將維持過去高個位數成長，產能利用率也會較去年提升，同時持續開發新客戶。

周心鵬指出，聚陽目前與品牌客戶的合作關係比過去更加緊密，核心競爭力仍然存在。雖然先前川普關稅、美伊戰爭等變數一度使客戶下單態度趨於保守，但現在相關影響都已逐步緩和，市場需求也開始回穩，因此預期第2季起營運即可回到成長軌道，下半年成長動能仍在。

他強調，聚陽將持續透過提升產能利用率、拓展新客戶與深化既有客戶合作，維持公司長期穩健成長方向。

聚陽 股東會

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