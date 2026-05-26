快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

合庫金法說會／散戶追價怕錯過行情 券商額度控管對市場過熱有疑慮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金（5880）26日舉行法說會。圖／合庫金控提供
合庫金（5880）26日舉行法說會。圖／合庫金控提供

合庫金（5880）26日舉行法說會，對於近期台股熱絡，券商不限用途借貸及融資餘額飆歷史新高，合庫證券總經理吳春敏表示，市場確實很熱，散戶追價怕錯過行情，市場非常活絡，但從整體券商在額度控管及利率提高現象可看出券商對市場過熱現象有疑慮，槓桿循環確實有升高情況，券商會進行風險控管，合庫證券目前額度還有一定空間，對客戶KYC會更謹慎評估。

吳春敏提到，合庫證券今年新開戶數約1.7萬戶，數量比去年同期增長6,000萬戶，相對也為合庫銀行新增1.7萬開戶數。另合庫證目前無增資規劃。

隨資本市場熱絡推升券商及投信獲利，對於金控端是否期待證券及投信子公司占金控整體獲利比重提升，合庫金主管指出，由於投信獲利對集團影響較小，因此聚焦證券子公司，前四月累積稅後純益8.35億元，較去年同期增加9.44億元，隨證券在集團獲利比重愈來愈高，期待應可以達到6%以上。此外，金控會定期和子公司召開資金操作會議，掌握市場脈動，投顧孫公司亦每月提供重要金融情勢分析及國際重要議題供集團各子公司。金控將過整合行銷及跨子公司通路協作全力協助擴大經紀業務市占率並且掌握台股交易熱潮。

合庫金 合庫 法說會

延伸閱讀

台股爆量逼出券商錢荒！短票利率走揚 引發央行升息揣測

油價推升聯準會升息機率 富邦、國泰金法說 市場聚焦五議題

永豐金證券大戶投APP 推智能追擊五檔主動式ETF持股變化

永豐金證券大戶投APP智能追擊 首波以5檔主動式ETF為起點

相關新聞

合庫金法說會／前4月稅後純益、EPS及ROE皆創高 期許全年再創佳績

合庫金控（5880）於26日舉行第1季線上法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

合庫金法說會／散戶追價怕錯過行情 券商額度控管對市場過熱有疑慮

合庫金（5880）26日舉行法說會，對於近期台股熱絡，券商不限用途借貸及融資餘額飆歷史新高，合庫證券總經理吳春敏表示，市場確實很熱，散戶追價怕錯過行情，市場非常活絡，但從整體券商在額度控管及利率提高現象可看出券商對市場過熱現象有疑慮，槓桿循環確實有升高情況，券商會進行風險控管，合庫證券目前額度還有一定空間，對客戶KYC會更謹慎評估。

拿到半導體晶圓大廠認證 中興電股價跳空上漲

中興電（1513）25日召開股東會，中興電董事長江馥年表示，現階段產能也全部滿載，而GIS設備已經取得國內晶圓半導體認證，預計第4季出貨，今年營收維持雙位數成長目標。中興電26日股價跳空上漲，一度衝上172元，盤中漲幅逾3%。

潤泰企業集團總裁尹衍樑辭世 集團股價表現平穩

潤泰（8463）集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。而集團股股價反應平淡，潤泰材（8463）、潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、泰福-KY（6541）盤中小漲，潤弘（2597）跌勢較重，下跌逾2%。

雄獅：維持高配息政策

雄獅旅行社（2731）昨（25）日舉行股東會，雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。

泓德拿下日本儲能長約

泓德能源（6873）昨（25）日連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣，今年再以近160MW儲能項目得標，累計取得約560MW得標容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。