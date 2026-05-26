合庫金法說會／散戶追價怕錯過行情 券商額度控管對市場過熱有疑慮

合庫金（5880）26日舉行法說會，對於近期台股熱絡，券商不限用途借貸及融資餘額飆歷史新高，合庫證券總經理吳春敏表示，市場確實很熱，散戶追價怕錯過行情，市場非常活絡，但從整體券商在額度控管及利率提高現象可看出券商對市場過熱現象有疑慮，槓桿循環確實有升高情況，券商會進行風險控管，合庫證券目前額度還有一定空間，對客戶KYC會更謹慎評估。

吳春敏提到，合庫證券今年新開戶數約1.7萬戶，數量比去年同期增長6,000萬戶，相對也為合庫銀行新增1.7萬開戶數。另合庫證目前無增資規劃。

隨資本市場熱絡推升券商及投信獲利，對於金控端是否期待證券及投信子公司占金控整體獲利比重提升，合庫金主管指出，由於投信獲利對集團影響較小，因此聚焦證券子公司，前四月累積稅後純益8.35億元，較去年同期增加9.44億元，隨證券在集團獲利比重愈來愈高，期待應可以達到6%以上。此外，金控會定期和子公司召開資金操作會議，掌握市場脈動，投顧孫公司亦每月提供重要金融情勢分析及國際重要議題供集團各子公司。金控將過整合行銷及跨子公司通路協作全力協助擴大經紀業務市占率並且掌握台股交易熱潮。