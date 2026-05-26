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拿到半導體晶圓大廠認證 中興電股價跳空上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中興電（1513）25日召開股東會，中興電董事長江馥年表示，現階段產能也全部滿載，而GIS設備已經取得國內晶圓半導體認證，預計第4季出貨，今年營收維持雙位數成長目標。中興電26日股價跳空上漲，一度衝上172元，盤中漲幅逾3%。

江馥年指出，台電拉貨遞延狀況已經緩和，但國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，中興電的GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨。

外銷市場方面，江馥年指出，目前海外佔比營收約5~10％，北美市場主要以跟隨半導體客戶建廠出貨，不過出貨時程仍待建廠進度而定，未來主力先以日本市場為主。

江馥年表示，全球在AI產業帶動下，用電量持續攀升，對電力的穩定性要求也是愈來愈高，目前在手訂單量約400億元，其中部分訂單能見度到2031年，預估今年目標新接訂單為200~250億元。

另一方面，AI發展對空調與發電機業務也帶來良好的市場動能，江馥年指出，中興電空調與發電機業務一直都有提供給AIDC，中華電信也是客戶，今年還會評估啟動AIDC統包建置相關業務。

法人認為，隨著既有台電工程預計於今年年底後陸續完工、海外市場自關稅衝擊後恢復成長，加上已通過國內晶圓龍頭大廠設備認證、預計2027年開始出貨，明年將迎來新一波營收加速成長期。

中興電第1季稅後純益9.56億元，年增8.8％，每股稅後純益（EPS）1.94元，獲利創下同期新高。

營收 半導體 台電

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