快訊

台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

王俐人財務狀況全公開！她認連月投1萬買ETF的閒錢都沒有

聽新聞
0:00 / 0:00

北極星藥業撤惡性間皮瘤藥證申請 調整美子公司人力

中央社／ 台北25日電

北極星藥業發言人沈意潔表示，董事會決議調整重要研發產品線，包含暫緩治療平滑肌肉瘤（LMS）新藥的人體臨床試驗後續推進，並撤回向美國FDA提出的惡性胸膜間皮瘤（MPM）生物製劑上市許可證（BLA）申請案，也將對美國子公司進行人力調整。

新藥公司北極星藥業今天召開重大訊息記者會，沈意潔表示，惡性胸膜間皮瘤（MPM）BLA申請案方面，儘管審查期間持續依主管機關要求補充資料，但基於整體經營策略與產品長期的商業化布局考量，決定主動撤回。後續將對既有的臨床試驗資料進行更深入的分析，藉此評估該計畫下一階段的方向與策略。

另外，北極星藥業ADI-PEG 20合併Gemcitabine及Docetaxel治療平滑肌肉瘤（LMS）的第三期多國多中心人體臨床試驗，經資料安全監測委員會（DataSafety Monitoring Board,DSMB）審查後，將依DSMB建議暫緩辦理這項試驗，後續將優化受試族群及試驗設計。

除了研發路線的策略調整外，北極星藥業近期也全面檢視美國子公司架構，針對北加州子公司DRx及南加州子公司PPI的組織架構與營運資源運用，進行全面檢視與評估。

她表示，綜合目前國際及產業環境變化、資金運用效率，以及集團長期發展策略等因素，董事會已通過北加DRx及南加PPI兩間子公司的組織優化與人力調整方案。

沈意潔說，調整主要目的是提升營運效率、降低固定成本負擔，並使公司資源能更聚焦於核心業務、關鍵產品開發及後續重要營運目標，以強化整體資本運用效益。

她表示，這次調整不影響北加DRx及南加PPI兩間子公司核心職能與重要營運，其既有的產品開發、品質系統運作及關鍵業務推動均持續進行，不會因組織調整而中斷，北極星藥業也會確保必要的技術與營運職能，獲得適當承接與延續。

北極星 北極 美國

延伸閱讀

北極星藥業晚間6點重訊記者會 會計主管說明重大決議

藥華藥Ropeg ET臨床成果受矚目 將於歐美血液腫瘤醫學年會發表成果

臺銀貴金屬RWA代幣化論壇 聚焦黃金代幣化作為資產代幣化起點

半年度調整曝光！00878再優化 三項微調降低周轉成本

相關新聞

富邦金法說會／北富銀合併綜效顯現 今年拚當「五兆元」銀行

富邦金控（2881）25日舉行法人說明會，子公司台北富邦銀行整併日盛銀行的綜效逐漸顯現，截至3月底，資產規模達4.8兆元，北富銀指出，今年目標力拚成為「五兆元」銀行。

順天股東會／通過配息1.2元 今年營收獲利有望倍增

順天建設（5525）25日召開股東常會，通過每股配發1.2元現金股利，配發率85.7%。展望今年營運，順天預計將有台中市南屯區「ONE 33」與太平區「順天緮華」B區等案陸續完工入帳，法人估，隨著交屋潮啟動，全年營收與獲利可望有倍數增長。

豐興鋼筋新價跌200元 市場進到橫向整理

豐興（2015）25日開出新盤價，受到國際小鋼胚下跌、加上市場需求偏弱，鋼筋基價每公噸下跌200元。

富邦金法說會／富邦人壽股海撈金 台股首季年化報酬率達40.18%

富邦金控（2881）25日舉行法人說明會，旗下富邦人壽2026年第1季在台股多頭行情帶動下，投資大豐收。富邦人壽截至3月底總投資資產規模達5兆2,519億元，第1季避險後總投資報酬率（加計FVOCI權益工具處分損益）為6.46%，優於去年同期5.41%，其中國內股票年化報酬率達40.18%，績效超越大盤指數，成為第1季獲利成長最大動能。

富邦金首季調整後獲利創同期高 人壽台股投報率逾4成成亮點

富邦金控（2881）今（25）日舉行法說會，公布2026年第一季營運成果，單季稅後淨利335.5億元、每股盈餘（EPS）2.40元，均居金控業第一；若加計FVOCI權益工具處分損益，第一季調整後獲利達663.5億元，創歷史同期新高，調整後每股獲利4.74元。

璞玉藏金 裕民、中碳及晶碩分享產業展望

臺灣證券交易所與永豐金證券自5月20日起合作舉辦為期三天的「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，5月22日由裕民（2606）、中碳（1723）及晶碩（6491）三家上市公司說明近期公司財務業務情形，展現璞玉指數成分股公司多元發展的潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。