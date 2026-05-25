富邦金法說會／北富銀合併綜效顯現 今年拚當「五兆元」銀行

富邦金控（2881）25日舉行法人說明會，子公司台北富邦銀行整併日盛銀行的綜效逐漸顯現，截至3月底，資產規模達4.8兆元，北富銀指出，今年目標力拚成為「五兆元」銀行。

台北富邦銀行今年第1季稅後淨利121.6億元，續創歷史新高，年增20.2%。北富銀2023年整併日盛銀的綜效逐漸顯現，包含分行家數達179家，第1季底客戶數達942萬人，整體淨收益年增23.4%，主要是因存放款規模成長與淨利差提升帶動利息淨收益年增25.2%，財管業務持續貢獻手續費收入成長，整體手續費淨收益年增27.8%，連續三年都呈現雙位數成長。北富銀指出，截至3月底，資產規模達4.8兆元，今年目標則是希望能成為「五兆元」銀行。

授信部分，企業授信及個人放款皆呈雙位數成長，帶動整體授信餘額年增15.9%。台北富邦銀行總經理郭倍廷說明，企業授信方面，台幣授信年增13.3%，反映中小企業授信成長14.4%；外幣授信年增達33.0%。個人授信部分，房屋貸款餘額年增10.6%，主要來自非購屋房貸年成長24.9%；其他個人授信年增40.6%，反映個人信貸年成長45.4%。整年放款預估會有10至15%的成長。

信用卡業務方面，有效卡數規模平穩，簽帳金額年增7.0%，主要來自海外消費及Costco聯名卡簽帳成長帶動；信用卡逾放比0.17%優於產業平均。各項手續費收入均雙位數成長，其中，財富管理淨手收年增29.6%，反映共同基金、銀行保險及股債商品銷售成長。海外分行方面，北富銀深化海外區域經營有成，存放款分別成長18.6%及23.1%，稅後純益年增3.7%，主要是放款增加一般提存準備。

海外布局方面，富邦金控總經理韓蔚廷指出，北富銀的策略一直是跟著客戶走，日本東京分行剛開幕，預期二、三年可望開始獲利，同時在設點上，會挑選經濟成長率相對較高、市場相對比較穩健、量體大的經濟體，像是澳洲、印度，另外，明年也不排除評估將韓國代表處升格為分行的可能性，同時也會評估前往美國設立分行。