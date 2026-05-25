順天股東會／通過配息1.2元 今年營收獲利有望倍增

順天建設（5525）25日召開股東常會，通過每股配發1.2元現金股利，配發率85.7%。展望今年營運，順天預計將有台中市南屯區「ONE 33」與太平區「順天緮華」B區等案陸續完工入帳，法人估，隨著交屋潮啟動，全年營收與獲利可望有倍數增長。

至於今年推案布局，除預計推出北屯14期總銷36億元的「ROAM」案外，台北市信義區兒福A1都更案總銷規模亦高達82億元，目前正積極推進建照申請作業，力拚下半年取得建照並動工，兩案總銷合計118億元，將為順天未來數年營運增添成長動能。

順天建設董事長柯興樹表示，隨著《都市更新條例》修法通過後，建商與老屋所有權人參與都更的意願明顯提升。

順天建設與國家住都中心簽訂「台北市信義區兒童福利中心A1基地都市更新案出資人暨租賃招商案」合約，取得出資興建資格，以及300戶全齡住宅、社區診所與商業空間的租賃經營權，並可分回部分都更住宅，成為順天首度跨足台北市的重要指標案。

柯興樹指出，該案目前正進行相關行政程序，預計下半年取得建照後，將正式啟動銷售與施工。此外，位於台中太平區新光段的危老重建案「順天蘊華」，目前銷售已接近完銷，預計今年底完工交屋。

展望今年營運，順天今年預計將有台中市南屯區單元三「ONE 33」及太平區「順天緮華」B區等案將陸續完工入帳，法人估，隨著交屋潮啟動，今年營收與獲利可望呈現倍數成長。

另外，目前興建銷售中個案，包括「KING′S ROAD」、「順天蘊華」二案，預計於今年底完工後交屋；南屯昌明段「MR.L」、南屯永豐段「NEVERLAND夢．島」則持續銷售、施工中，總銷金額約173億元。

分析目前國內房地產市況，順天建設總經理林丙申指出，央行以第七波房市選擇性信用管控不動產市場資金，導致市場信心受挫，來客及交易量持續下滑，政策成為影響國內房地產市場最重要因素。

但房地產經歷多年多頭市場，經濟景氣仍屬擴張期，中古屋市場賣方惜售心態濃厚，致擬售與成交戶數銳減；預售屋市場則因營建成本仍高，僅能以縮小面積降低總價因應。

林丙申表示，目前剛性需求仍為市場主力，但黃金地段高單價、高總價產品因具市場稀缺性，地點位置條件、規劃設計產品力強且具品牌力的中大型建商，才能受到剛性需求客層青睞。

此客層亦因其經濟實力與產業經驗較佳，受市場政策與信心的影響較低總價市場低。整體來看，今年新建預售市場將呈現「量縮價穩、個案表現」格局。

他進一步分析，未來預售市場成交表現，將回歸個案條件與產品力。面對不同地段的土地開發策略，尤其在精華區土地成本持續墊高下，為兼顧購屋總價接受度，各建商勢必朝「坪數精緻化、小宅化」方向規劃產品，這也已成市場發展趨勢。