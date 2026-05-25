泓德拿下日本儲能長約

泓德能源（6873）昨（25）日連續第三年參與日本長期脫碳電源拍賣，今年再以近160MW儲能項目得標，累計取得約560MW得標容量，持續建立具長期穩定收益的海外資產組合。

隨著台灣、日本、澳洲市場布局逐步成形，泓德能源至2029年全球項目儲備量達9.4GW，將持續深化長期合約、自由化市場電力服務，以及AI算力供應鏈整合三大策略，作為推動長期獲利成長新引擎。

長期脫碳電源拍賣（LTDA）是日本能源市場重要的長期收益機制之一，得標案場可獲得長達20年的固定容量收入，有助於提供穩定現金流與投資回報。今年日本LTDA的鋰電池儲能系統類別總得標量約552MW，泓德能源以近160MW得標，占整體比重近三成。今年新獲選的兩座儲能案場分別位於鹿兒島及宮城，未來將結合容量市場與電力交易機制運作，強化長期收益結構。

日本為泓德能源海外儲能布局的重要市場，至2029年在地項目儲備量達3.4GW。後續將以儲能案場為發展重心，並透過參與容量、批發及調頻市場，強化電力金融與市場交易能力。