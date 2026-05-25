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順天2026年全年獲利拚倍增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

順天建設（5525）昨（25）日召開股東常會，通過配發1.2元現金股利，配發率85.7%。展望今年營運，順天預計將有台中市南屯區「ONE 33」與太平區「順天緮華」B區陸續完工入帳，法人估，全年營收與獲利可望有倍數增長。

至於今年推案布局，除預計推出北屯14期總銷36億元的「ROAM」案外，台北市信義區兒福A1都更案總銷規模亦高達82億元，目前正積極推進建照申請作業，力拚下半年取得建照並動工，兩案總銷合計118億元，將為順天未來數年營運增添成長動能。

順天去年合併營收21.31億元、年減23.5%，每股稅後純益1.4元，並決議每股配發現金股利1.2元，以昨天收盤價21元計算，現金殖利率5.71%。董事長柯興樹表示，隨著《都市更新條例》修法通過後，建商與老屋所有權人參與都更的意願明顯提升。

順天建設與國家住都中心簽訂「台北市信義區兒童福利中心A1基地都市更新案出資人暨租賃招商案」合約，取得出資興建資格，以及約300戶全齡住宅、社區診所與商業空間的租賃經營權，並可分回部分都更住宅，成為順天首度跨足台北市的重要指標案。

股利 都更 營收

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