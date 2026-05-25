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根基三大事業動能旺

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

營造廠根基（2546）昨（25）日表示，在手工程案量約達869億元，其中半導體廠房訂單高達五成，冠德集團內案僅兩成，加上公共工程長單約二、三成，在三大事業支柱支撐下，加上廠房訂房有高能見度，樂觀看待營造業未來三年發展。

根基營造昨股東會，會中承認去年收達214.95億元、年增51%，稅後純益12.43億元、年增42.14%，每股純益達9.5元。會中通過每股配發6元股利，其中4.8元為現金股利、1.2元為股票股利，營收、獲利、股利同寫歷史新高。

根基去年新承攬工程合約金額約152億元，包括台積電AP7P2-FAB結構、合作金庫商辦大樓、冠德北投軟橋段案、台積電F22P5 CUP及AP8P2試樁工程等；展望今年，根基董事長袁藹維表示，目前公司在手工程案量約869億元，今年新承攬工程案內部目標約200億元，在持續衝刺新接工程案下，樂觀期待今年營運表現。

根基總經理陳俊明表示，目前根基營造有三大業務，其中工期、品質有高要求且周轉率快的科技廠房工程超過五成、逾400億元，工期長達五年以上的土木工程案約250億~260億元、占比約近三成，而冠德集團內案比重約二成多。

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