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皇家可口樂觀2026年業績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑集團旗下皇家可口（7791）昨（25）日舉行股東會，董事長周明芬表示，冰品與麵食屬於「日不落產業」，市場需求穩健成長，皇家可口今年冰品與急凍熟麵需求成長，預估今年銷售量可望雙雙超越去年，國際市場也會持續擴展。

皇家可口去年掛牌上市後營運穩紮穩打，穩坐南僑集團小金雞。2025年全年稅後純益4.03億元，年增6.81%，每股盈餘（EPS）5.61元。股東會除承認去年財報，也通過每股配發現金股利3.81元。南僑二代陳正文與陳羽文昨日也以皇家可口董事身分出席股東會。

展望今年營運，周明芬表示，皇家可口將持續秉持「可口、創新差異化、安全、品質」的核心價值，深化台灣本土市場布局，並積極開發高附加價值產品。今年第1季合併營收4.86億元，稅後純益1.49億元，每股純益（EPS）1.87元，營運表現穩健，對於全年的營運展望有信心優於去年。

周明芬指出，台灣是寶島，擁有許多優質農產品，例如鳳梨、芒果等，經過研發製成冰品後，至今仍深受市場歡迎。皇家可口將緊密跟隨市場脈動與消費趨勢，每年推出兼具話題性與美味的新產品，活化品牌、提升銷售動能，並持續採用台灣在地食材，把台灣農產品的好滋味賣向全球。

在產品布局方面，皇家可口看好冰品與急凍熟麵需求成長，預估今年銷售量可望雙雙超越去年。

冰品去年銷售約326萬2,105箱，今年目標提升至340萬箱；急凍熟麵去年銷售約135萬5,402箱，今年則挑戰160萬箱。

海外市場布局上，周明芬表示，皇家可口將持續落實「跟著客戶走」的國際化策略，例如配合國內知名連鎖餐飲業者於美國休士頓等地快速展店，已成功將麵條產品出口至美國，未來也將積極布局美國與澳洲市場，提供更優質的海外服務，同時深化全球市場競爭力。

南僑 EPS 董事長

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