上緯攻 AI 材料 傳捷報

複材大廠上緯投控（3708）切入AI關鍵材料供應鏈，近期在布局銅箔基板（CCL）等高階材料領域有重大進展，主要是看準AI伺服器爆發帶動的高階PCB與CCL需求，開發出全球唯一、最新世代「環保環氧樹脂」材料，跨足高階電子材料市場。

上緯預計5月28日召開股東常會，針對公司營運展望，營業報告書中指出，上緯在電子材料領域，聚焦於行動裝置、通訊及AI伺服器等高階應用，並已和國內外知名廠商建立保密合作關係，目標於今年下半年啟動小量商品化。

同時，針對環保需求開發應用於消費性電子產品的再生、可回收的環保環氧樹脂，也預計年底前協同客戶完成配方開發，並向終端品牌推廣。

業內指出，銅箔基板（CCL）需三大關鍵材料，除了銅箔、玻纖布外，最關鍵的要數「環氧樹脂」，且國際大廠在材料開發需求方向，隨著美系大廠輝達、蘋果等的腳步，將逐步改為再生、可回收材料。在循環經濟的布局上，上緯將以具備高度技術門檻的EzCiclo為核心，鎖定風電（含碳板）、乾式變壓器、運動器具及交通運輸等關鍵市場。透過整合集團資源，將推廣層級提升至品牌端與區域性產業聯盟，強化市場影響力。

目前，上緯正積極開發高階電子材料，針對AI伺服器與高速運算需求，聚焦研發M8等級銅箔基板的環保環氧樹脂與硬化劑配方，並已送交客戶端進行驗證，市場傳出包含台光電、台燿等CCL龍頭大廠，都有高度興趣，並與其中一家龍頭廠已建立合作關係。

上緯去年合併營收10.05億元、年減30.7%，其中碳纖複材營收減少49.1%。稅後淨利38.13億元、年增1,242%，每股稅後純益35.57元，主要為處分轉投資子公司上緯新材料科技股權59.21%。

上緯也積極布局航太複材、機器人部件及3D打印三大核心領域，透過技術深耕與製程優化，全面提升市場競爭力。