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東元拚電力能源事業

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元電機（1504）昨（25）日宣布與馬來西亞工程公司Dynaciate完成併購協議簽署。公司預估，未來資料中心營收將有65%來自模組化資料中心和預製產品，35%來自AIDC工程，預計今年電力能源事業群相關資料中心營收比重，將由過去不到10%躍升至30%，成為推動整體營收衝刺的關鍵火車頭。

東元董事長利明献指出，配合全球頂級雲端服務供應商（CSP）需求，近年積極布局高成長資料中心市場。此次併購能深化模組化布局，藉由雙方深度整合，顯著提升落地效率與整體自製率，更成功將資料中心交付週期縮短至六個月，以極速建置優勢加速商轉進程，有信心為投資人創造長遠利益。

Dynaciate董事總經理Ng Kim Thiea表示，公司深耕國際大廠工程與大型工業專案，2025年起積極投入資料中心市場並承接CSP專案。其模組化預製與工程執行能力，結合東元機電整合與能源系統實力，能有效提升工程效率與交付能力。該公司總部位於馬來西亞新山工業區，設有八座廠房並具備出口退稅資格。

東元已累積逾20年資料中心基礎建設經驗，2025年併購馬來西亞NCL Energy建立在地機電與電信工程能力，此次再併購Dynaciate則進一步補足土建、機械結構及HVAC空調等領域。未來兩家公司將形成互補的跨國工程平台，以馬來西亞為據點，逐步將業務延伸至泰國、印尼、菲律賓等市場。

東元指出，下半年即可開始認列部分營收，目標在2030年前創造投資金額數倍的營收增長。本次交易預計投資約2億馬幣（約新台幣16億元），擬於8月底前完成交割並取得78%股權。

東元 東元電機 馬來西亞

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