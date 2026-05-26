雄獅：維持高配息政策

東元電機（1504）昨（25）日宣布與馬來西亞工程公司Dynaciate完成併購協議簽署。公司預估，未來資料中心營收將有65%來自模組化資料中心和預製產品，35%來自AIDC工程，預計今年電力能源事業群相關資料中心營收比重，將由過去不到10%躍升至30%，成為推動整體營收衝刺的關鍵火車頭。

2026-05-25 23:34