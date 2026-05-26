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雄獅：維持高配息政策
雄獅旅行社（2731）昨（25）日舉行股東會，雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。
展望2026年，雄獅將延續「創新前行，布局未來」方向，在「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大主軸，持續引領產業價值重塑。
雄獅昨日股東常會會中通過2025年財報，全年合併營收300.28億元，年增6%，每股純益（EPS）17.49元，並通過每股配發現金股利12.8元，為歷年配發金額最高，配息率達73%，殖利率約為8%，預計股息配發日為7月上旬。
雄獅表示，在主題旅遊布局上，將透過「精準分眾」策略建構具競爭力的產品線。
在國際發展面向，品牌持續深化「全球化」布局，依循「服務貼近目的地」的核心戰略，建構以北美、亞洲的雙引擎架構。
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