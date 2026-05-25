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新光鋼搶 AI 十大建設商機
新光鋼（2031）昨（25）日股東會，董事長粟明德表示，隨著AI基建與內需建設蓬勃發展，將成未來成長主軸，對前景展望樂觀，政府推動「AI新十大建設」將為公司營運注入新一波動能。
新光鋼股東常會並完成新一屆董事會改選，將再擇日推舉新任董事長，預期粟明德將續任。法人表示，新光鋼公司治理到位，粟明德帶領的團隊表現傑出，其2025年合併營業收入168億元，稅後純益11億元，基本每股純益（EPS）3.3元，是鋼鐵股中的佼佼者。昨天股東會通過配發現金股利8億餘元，每股現金股利2.5元，依昨天收盤價39.6元計，現金殖利率6.3%，股利配發率76%。
針對2026年展望，新光鋼將持續聚焦台灣前瞻基礎建設計劃以及政府推動「AI新十大建設」，積極掌握國內剛性經濟建設需求，營運注入新動能。
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