北極星暫緩新藥臨床試驗

北極星藥業-KY（6550）昨（25）日召開董事會，通過擬暫緩平滑肌肉瘤（LMS）臨床試驗後續推進案；向美國食品藥物管理局（FDA）主動撤回該公司之治療惡性胸膜間皮瘤（MPM）適應症上市許可證申請（BLA）案；以及擬調整該公司位於美國子公司之組織架構及人力配置案。

北極星藥業說明，該公司暫緩暫緩LMS臨床試驗推進，並預計主動撤回MPM的BLA申請。該公司表示，依原先臨床試驗設計所規劃之期中檢視機制，並參考獨立資料監督委員會專業建議，綜合評估LMS臨床試驗進展、法規審查溝通情形及整體資源配置後，決定暫緩LMS臨床試驗後續收案及推進，後續將優化受試族群及試驗設計。

針對MPM的BLA申請，該公司表示，於審查過程中持續依主管機關要求補充資料並保持溝通，惟依公司經營策略及產品長期商業化佈局因素，擬主動撤回BLA申請。後續將檢視既有臨床資料，並就不同病人族群之治療反應、受益可能性及整體開發可行性進行更深入分析。