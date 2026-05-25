中興電產能滿載 營運補

中興電（1513）昨（25）日召開股東會，中興電董事長江馥年表示，在AI、電力政策、能源轉型商機及需求帶動下，去年營運、配息都創下歷史新高，現階段產能也全部滿載，而GIS設備已經取得國內晶圓半導體認證，預計第4季出貨，今年營收維持雙位數成長目標。

中興電昨日股東會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利6元，另全面改選董事，六席董事包括盛元投資代表江馥年、中嘉國際投資公司、盛元投資代表林弘人、日日興投資代表張偉荃、日日興投資沈頌欽、日日興投資代表錢淑君；三席獨立董事包括盧聯生、王濬智、林三元。

江馥年表示，全球在AI產業帶動下，用電量持續攀升，對電力的穩定性要求也是愈來愈高，而這些都會反映在重電業務上，目前在手訂單量約400億元，其中部分訂單能見度到2031年，預估今年目標新接訂單為200億~250億元。

江馥年指出，今年各事業處都有明確的規劃，成長動能都相當好，以重電業務來看，台電拉貨遞延狀況已經緩和，而國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，中興電的GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨。

外銷市場方面，江馥年指出，目前海外占比營收約5~10%，北美市場主要以跟隨半導體客戶建廠出貨，不過出貨時程仍待建廠進度而定，而除了大陸、美國外，未來主力先以日本市場為主。

另一方面，AI發展對空調與發電機業務也帶來良好的市場動能，江馥年指出，中興電空調與發電機業務切入多年，一直都有提供給AIDC，中華電信也是客戶，今年還會評估啟動AIDC統包建置相關業務。