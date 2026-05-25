富邦金法說會／富邦人壽股海撈金 台股首季年化報酬率達40.18%

富邦金控（2881）25日舉行法人說明會，旗下富邦人壽2026年第1季在台股多頭行情帶動下，投資大豐收。富邦人壽截至3月底總投資資產規模達5兆2,519億元，第1季避險後總投資報酬率（加計FVOCI權益工具處分損益）為6.46%，優於去年同期5.41%，其中國內股票年化報酬率達40.18%，績效超越大盤指數，成為第1季獲利成長最大動能。

富邦金控第1季稅後純益335.5億元，每股稅後純益（EPS）2.4元，均居業界第一；子公司獲利表現亦創下亮眼佳績，台北富邦銀行、富邦證券、富銀香港、富邦華一銀行稅後純益均創歷史同期新高，富邦產險創歷史同期次高，富邦人壽調整後獲利亦創歷史同期新高。

富邦人壽第1季稅後純益151.2億元，加計FVOCI權益工具處分損益之調整後獲利472.9億元，創歷史同期新高，主要由CSM(合約服務邊際)釋放、經常性正利差貢獻保險服務結果及財務結果所致。新契約保費（FYP）、續年度保費、總保費收入及等價保費均位居業界第二。其中新契約保費受惠於分紅及投資型商品成長帶動，年成長27.4%；美元分紅型商品銷售佳，帶動FYP之外幣保單占比由53.0%提升至62.3%。第1季新契約CSM為183億元，年成長29.4%。

富邦人壽表示，截至3月底，CSM餘額4,147億元，季增115億元或2.8%，CSM成長主要來自新契約貢獻，CSM攤銷挹注損益的承保利潤，第1季攤銷率約1.7%。由於今年CSM成長相當快速，預期今年CSM有望超過去年620億元的水準。

在投資組合方面，富邦人壽表現亮眼，積極掌握台股行情，實現大量股票資本利得，第1季國內股票部位由年初4,399億元成長至3月底5,160億元，占比由8.5%提升至9.8%，年化報酬率高達40.18%，績效超越大盤指數，國外股票部位為2,822億元，占比5.4%，年化報酬率10.06%。

國外債券部位達2兆7,275億元，占整體投資資產51.9%，以投資等級公司債及金融債為主，其中北美地區占比53.7%、歐洲27.2%、亞洲及其他地區19.1%，年化報酬率4.01%。

國內債券（含台幣計價債券型ETF）規模8,348億元，占比15.9%，年化報酬率3.15%；不動產部位3,804億元，占比7.2%，提供穩定租金收益，年化報酬率1.35%。整體固定收益資產結構穩健，持續提供經常性現金流。

富邦人壽指出，2026年取消適用覆蓋法，整體投資收益包含FVOCI權益工具處分稅前盈餘366億元，因此總投資收益達814億元，第1季避險後總投資報酬率(加計FVOCI權益工具處分損益)為6.46%，優於去年同期。

在匯率風險管理方面，富邦人壽截至3月底外價金餘額達1,474億元，為業界最高，加上AC匯兌攤銷會計新制及外價金新制，有助於降低匯兌波動影響。投資報酬率、經常性收益率均與負債成本維持正利差。

富邦人壽2026年第1季淨值增加，主要來自於，第一，台美無風險利率上升，保險合約負債公允價值減少，第二，第1季稅後純益挹注，第三，國內外股市上漲帶動FVOCI資產成長。調整後淨值達9,619億元。

另外，富邦人壽TIS(過渡性資本比率)目標設為140%，高於同業，富邦人壽說明，公司在財務體質、資本水準表現良好，且經過公司綜合評估，在過渡期間，公司可透過獲利、新契約、CSM，或是發債規劃等等，充分支應每年淨資產需攤還金額，因此設立較高的管理目標，同時期許公司在接軌後仍維持良好的資本體質，申請亦獲得主管機關的核准。