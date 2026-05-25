富邦金首季調整後獲利創同期高 人壽台股投報率逾4成成亮點

富邦金控（2881）今（25）日舉行法說會，公布2026年第一季營運成果，單季稅後淨利335.5億元、每股盈餘（EPS）2.40元，均居金控業第一；若加計FVOCI權益工具處分損益，第一季調整後獲利達663.5億元，創歷史同期新高，調整後每股獲利4.74元。

富邦金今年前4月稅後淨利720.8億元，EPS達5.15元，同創歷史新高；前4月調整後獲利更達1214.6億元，已超越2025全年獲利表現。富邦金表示，旗下台北富邦銀行、富邦證券、富銀香港、富邦華一銀行稅後淨利均創歷史同期新高，富邦人壽調整後獲利也寫下同期新高。

本次法說會最大亮點在富邦人壽投資績效。受惠台美股市走揚，富邦人壽第一季加計FVOCI權益工具處分損益後，總投資報酬率達6.46%，優於去年同期的5.41%。其中，國內股票部位由年初4399億元增至季底5160億元，占整體投資資產比重由8.5%升至9.8%，第一季年化報酬率高達40.18%，明顯受惠台股多頭行情。

富邦人壽第一季稅後淨利151.2億元，調整後獲利472.9億元，主要來自CSM釋放、經常性正利差，以及金融資產處分利益挹注。富邦人壽表示，截至3月底CSM餘額達4,147億元，季增115億元，新契約CSM年增29.4%，顯示保險本業動能仍具支撐。

北富銀第一季稅後淨利121.6億元，年增20.2%，續創同期新高。受惠存放款規模成長與淨利差提升，利息淨收益年增25.2%，財富管理帶動手續費淨收益年增27.8%。不過，個人授信成長也相當明顯，其中房貸餘額年增10.6%，個人信貸年增45.4%。

富邦證券則受惠台股成交量放大，第一季稅後淨利42.32億元，年增154.2%，創歷史新高；富邦產險第一季稅後淨利25.9億元，簽單保費市占率達27%，續居市場龍頭。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金第一季財務表現優異，金控及子公司在永續領域也持續獲國內外肯定。富邦金董事會已通過擬配發2025年普通股每股現金股利4.25元，現金股利配發率50.8%。