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皇家可口股東會 扮推手將台灣農業價值帶向全世界

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
皇家可口25日舉行股東會董事長周明芬(中)主持。記者黃淑惠／攝影
皇家可口25日舉行股東會董事長周明芬(中)主持。記者黃淑惠／攝影

皇家可口（7791）25日舉行股東會，董事長周明芬表示，冰品與麵食屬於「日不落產業」，市場需求穩健成長，加上台灣擁有優質且豐富的新鮮農產品，皇家可口將持續把台灣在地好食材轉化為冰品與麵食產品，積極推向國際市場，努力將台灣農業價值帶向全世界。

去年掛牌上市後，皇家可口營運穩紮穩打。2025年合併營收達25.77億元，稅後淨利4.03億元，年增6.81%，每股盈餘（EPS）5.61元。股東會除承認去年財報，也通過每股配發現金股利3.81元。南僑二代陳正文與陳羽文25日也以皇家可口董事身分出席股東會。

展望今年營運，周明芬表示，皇家可口將持續秉持「可口、創新差異化、安全、品質」的核心價值，深化台灣本土市場布局，並積極開發高附加價值產品。今年第1季合併營收4.86億元，稅後淨利1.49億元，每股盈餘（EPS）1.87元，營運表現穩健，對於全年的營運展望有信心優於去年。

周明芬指出，台灣是寶島，擁有許多優質農產品，例如鳳梨、芒果等，經過研發製成冰品後，至今仍深受市場歡迎。皇家可口將緊密跟隨市場脈動與消費趨勢，每年推出兼具話題性與美味的新產品，活化品牌、提升銷售動能，並持續採用台灣在地食材，把台灣農產品的好滋味賣向全球。

在產品布局方面，皇家可口看好冰品與急凍熟麵需求成長，預估今年銷售量可望雙雙超越去年。冰品去年銷售約326萬2,105箱，今年目標提升至340萬箱；急凍熟麵去年銷售約135萬5,402箱，今年則挑戰160萬箱。

海外市場布局上，周明芬表示，皇家可口將持續落實「跟著客戶走」的國際化策略，例如配合國內知名連鎖餐飲業者於美國休士頓等地快速展店，已成功將麵條產品出口至美國，未來也將積極布局美國與澳洲市場，提供更優質的海外服務，同時深化全球市場競爭力。

南僑董事長陳正文以皇家可口董事身分出席股東會。記者黃淑惠／攝影
南僑董事長陳正文以皇家可口董事身分出席股東會。記者黃淑惠／攝影

皇家可口董事長周明芬表示，冰品與麵食屬於「日不落產業」努力將台灣農業價值帶向全世界。記者黃淑惠／攝影
皇家可口董事長周明芬表示，冰品與麵食屬於「日不落產業」努力將台灣農業價值帶向全世界。記者黃淑惠／攝影

皇家 南僑 營收

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