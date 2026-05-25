璞玉藏金！裕民、中碳及晶碩業績發表 分享產業展望

臺灣證券交易所與永豐金證券自5月20日起合作舉辦為期3天的「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，5月22日由裕民（2606）、中碳（1723）及晶碩（6491）三家上市公司說明近期公司財務業務情形，展現璞玉指數成分股公司多元發展之潛力。

裕民副總經理張宗良指出，展望2026年乾散貨市場，雖然全球實體貨量預期僅呈1.3%的微幅增長，但市場需求支撐已由單純的「貨量」全面轉向長航線、長水路的「距離結構」，帶動延噸海浬年增2.4%，成為推升運價上行的核心推手。其中，西非幾內亞西芒度鐵礦石產能加速開出，其往返中國大陸的航程較傳統澳洲航線拉長達3倍；加諸中東地緣衝突迫使鋁土礦改走長水路航線、強聖嬰現象推升亞洲發電煤炭的替代需求，皆放大全球延噸海浬之剛性需求。

而在供給端方面，目前全球新船訂單比率仍維持在12.5%的歷史低檔，且嚴格的國際環保監管（如EEXI與CII）促使全球乾散貨船平均航速下降10%至12%，加上2026至2028年船舶將密集迎來特檢高峰期，在低速航行與實質有效運力供給偏緊的雙重效益下，將長期為運價形成強力支撐，散裝航運市場正向發展可期。

中碳副總經理陳宜宏指出，在苯價及油價方面，近期受美伊戰爭影響致使國際油價急遽攀升，苯的價格亦在下游苯乙烯需求轉強與油價支撐下反轉向上；而在碳材料方面，則仍受大陸鋰電池負極材料產能外溢影響，市況持續低迷。展望未來，在全方位高階材料布局上，高功率負極材料已成功應用於主流鋰離子電池；針對AI伺服器電池備援電力模組在高電壓及高溫環境下的安全穩定剛需，先進碳材料目前正積極送往韓國指標客戶進行驗證，且董事會已於今年2月正式通過500噸先進碳材料工廠擴建案，第一期預計2027年初即可完工投產；至於混合型超級電容的客製化材料，亦配合日本客戶新廠建置加速驗證中。

此外，面對大陸限制石墨出口所引發的供應鏈去中化剛需，中碳等方性石墨塊材已成功打入第一家半導體大廠並成為正式供應商，8吋石墨坩堝也正由多家客戶同步驗證中，預計240噸等方性石墨塊材擴建案將於2027年初完工，逐步落實關鍵材料之進口替代，為中長期營運開創全新成長動能。

晶碩總經理楊德勝及特助葉瑋安指出，今年產業市況呈現「強者愈強」之趨勢，反映出全球市場訂單正加速往大型供應商集中。面對大陸製造崛起與價格競爭，晶碩主動優化市場結構，雖營收占比由過去的40%降至10%以下，但營收並未下降，主要是透過高階產品銷往其他地區維持實質營運規模。在產品結構方面，公司積極拉高矽水膠與複雜光學材料比重，目前兩大產品營收占比皆已雙雙突破10%，精準聚焦於日本與歐洲等高價值利基市場。為迎合當前接近滿載的產能稼動率，晶碩規劃於今年第三、四季持續擴建產線；同時，為化解關稅與運費帶來的成本壁壘，公司全面啟動越南新生產基地布局，此舉不僅能成功分散地緣政治風險，更已獲得歐、美、日大廠的正面回饋，為中長期營運構築無懼景氣循環的堅實基石。

本次「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會3天共邀請8家上市公司，完整內容可於證交所WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=171)及YouTube頻道觀看，證交所表示，本次活動不僅加強投資人對璞玉指數成分股公司的瞭解，更透過專題演講深化產業視野，未來將持續推動主題式業績發表會，搭建上市公司與投資大眾雙向溝通的高效平台。