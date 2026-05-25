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根基股東會／在手工程承攬量達869億元 今年目標新接工程衝200億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根基營造25日股東會承認去年財報。記者陳美玲／攝影
根基營造25日股東會承認去年財報。記者陳美玲／攝影

根基營造（2546）2025年承攬規模再創新高；根基25日股東會承認去年財報，並通過每股配發六元股利，其中4.8元為現金、1.2元為股票。

根基去年營收達214.95億元、年增51.01%，稅後純益達12.43億元、年增42.14%，每股純益達9.5元，營收、獲利，以及股利均寫下歷史新高。

根基指出，目前公司承攬共29個工程，在手承攬總額達869億元；新承攬指標案包括台積電 AP7P2-FAB 結構、合作金庫辦公大樓、冠德北投軟橋段案、台積電 F22P5-CUP 及 AP8P2 試樁工程等，新約金額約152億元；完工結算則包括冠德中和 LG08 案、秀朗橋案及民權大樓等，結算金額約56億元。

此外，本期營運活動淨現金流入達20.15億元，顯示公司在擴大規模的同時，具備優異的資金調度彈性與獲利能力。

展望2026年，根基表示，今年公司將持續衝刺新承攬工程案量，內部目標200億元；而以營運來看，根基將聚焦「永續營建生態系」與「AI 科技協作」，至於營收動能除鎖定高科技廠房與軌道經濟開發外，更將深度連結集團「城區經營」願景。

根基指出，因應少子化挑戰，根基逐步推動施工自動化，舉凡噴漆及量測機器人已正式進駐工地，並導入 AI 輔助職安辨識系統，持續落實資安ISO 27001與零信任網路架構。

根基強調，當前全球經濟受極端氣候與國際地緣關係影響，綠色轉型已成為法規標配。雖然公共工程能引進移工、稍緩人力壓力，但綠色工法衍生的成本增加與技術人力短缺，對營造業仍是挑戰。

不過，根基強調，因應成本高漲、缺工等兩大挑戰，根基將採取「發包拆分」與「彈性採購」策略因應。另外公司也將透過發布「營建業 ESG 執行計畫作業指引」提升供應鏈韌性，希望積極把握政府軌道建設與科技業擴產契機，將市場挑戰轉化為技術轉型動能，並同步確保在手工程在品質、成本，以及進度上具備國際級競爭優勢。

股利 台積電 營收

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