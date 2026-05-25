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新光鋼股東會／掌握AI商機 前景展望樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
新光鋼股東會完成新一屆董事會改選，將擇日推舉董事長粟明德續任董事長。新光鋼／提供
新光鋼股東會完成新一屆董事會改選，將擇日推舉董事長粟明德續任董事長。新光鋼／提供

新光鋼（2031）25日股東常會，通過每股配發現金股利2.5元，依個股收盤價計現金殖利率達6.3%；董事長粟明德表示，隨著AI基建與內需建設蓬勃發展，將成未來成長主軸，對前景展望樂觀。

新光鋼股東常會並完成新一屆董事會改選，將再擇日推舉新任董事長，預期粟明德將續任。

法人表示，新光鋼公司治理到位，粟明德帶領的團隊表現傑出，其2025年合併營業收入168億元，稅後純益11億元，基本每股盈餘（EPS）3.3元，是鋼鐵股中的佼佼者。

25日股東會通過配發現金股利8億餘元，每股現金股利2.5元，依25日收盤價39.6元計，現金殖利率6.3%，股利配發率76%，凸顯穩健獲利與回饋股東的經營成果。

針對2026年展望，新光鋼將持續聚焦台灣前瞻基礎建設計劃以及政府推動「AI新十大建設」，積極掌握國內剛性經濟建設需求，以及AI算力中心、資料中心與高階基礎設施建設所帶來的新商機，為營運注入新一波成長動能。

新光鋼總經理曾明山指出，今年第1季受惠於國際鋼價與國內流通行情持續回溫，整體營運表現明顯改善；加上第2季進入傳統需求旺季，市場需求持續增溫，鋼價走勢穩健向上，有助提升整體營運與獲利表現。

面對AI產業快速發展所帶動算力基礎建設需求，新光鋼將持續深化專案承攬與整合能力，積極參與AI資料中心、智慧製造及高階設備等相關基礎設施建設，同時持續投入關鍵製造技術與高附加價值產品開發，將市場需求有效轉化為營收與獲利成長動能。

曾明山表示，台灣內需剛性經濟建設持續推進，以及AI產業鏈加速擴張的雙重驅動下，今年整體營運展望審慎樂觀，將持續以穩健經營、創新布局及永續發展策略，朝再創營運高峰目標邁進。

展望後續，新光鋼同時將密切關注氣候變遷、能源政策及產業轉型趨勢所帶來的挑戰與機會，審慎規劃營運布局，持續提升供應鏈韌性與企業競爭力，掌握新興市場需求，實現企業永續成長。

新光鋼 股利 個股

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