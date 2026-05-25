雄獅股東會／董事長王文傑維持相對「高配息」 回饋股東

雄獅旅行社（2731）於25日召開股東常會，會中通過2025年財報，全年合併營收300.28億元，年增6%，每股稅後盈餘（EPS）17.49元。

雄獅股東會同步通過每股配發現金股利12.8元，為歷年配發金額最高，配息率達73%，殖利率約為8%，預計股息配發日為7月上旬。

雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。展望2026年，雄獅將延續「創新前行，布局未來」方向，在「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大主軸厚實的轉型基礎上，持續引領產業價值重塑。

在主題旅遊布局上，透過「精準分眾」策略建構具競爭力的產品線，除了穩定深耕登山、滑雪、高爾夫及各項國際賽事等高黏著度社群，同步將重心錨定於「鐵道旅遊」版圖的全球擴張，除了優化國內獨家營運的海風號、山嵐號及阿里山福森號等觀光列車外，2026年更將目光鎖定長程鐵道版圖，推出加拿大洛磯登山者號、澳洲印度太平洋號及越南 SJourney Express 等豪華列車行程。此外，「璽品 SP Collection」持續拓展精緻旅遊服務，結合全球採購優勢，持續引領旅遊產品價值提升，滿足更多面向之旅遊需求。

在國際發展面向，品牌持續深化「全球化」布局，依循「服務貼近目的地」的核心戰略，建構以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩、泰國）為首的雙引擎架構，並陸續於鳳凰城、熊本及捷克增設全球據點，這不僅是地理座標的增加，更結合雄獅在全球採購與產品設計的專業優勢，深化企業服務、跨境商務及高端旅遊行程的多元化產品。

面對 AI 人工智慧重塑全球產業版圖，品牌正式啟動「AI 雙軸數位轉型計畫」，將「數位化」策略提升至企業發展核心。2025 年已成功導入智能客服與流程自動化（RPA），透過整合巨量資料與 AI 決策系統，實現人機協作常態化。其中全天候智能客服「LiLi」已展現強大商轉動能，年度轉換營收突破億元大關。今年預計推出 AI 語音智能服務，持續優化精準分眾的服務體驗。

雄獅深信人才為企業永續發展的關鍵，透過「資本化」思維導入員工持股信託機制，實現經營成果共享並強化組織向心力。為深化「專業經理人」治理，推動系統化接棒培育計畫，並積極延攬具備「全球化」與「數位化」專長的國際人才，強化跨國整合與數據應用效能。

而在永續治理藍圖上，不僅依循 GRI 準則完成永續報告書之國際確信，更成為 SBTi 科學基礎減碳目標倡議企業。透過取得 GTS 綠色旅行標章及登錄 Good Travel Guide，品牌成功串聯全球 ESG 永續旅遊體系，並橫掃「台灣觀光永續獎」五項大獎，將永續實踐轉化為國際市場的信任資產，落實「生活產業化」對社會與環境的長期承諾。

展望未來，雄獅將以永續作為核心策略，整合全球供應鏈與在地資源，發展兼顧環境保護、文化保存與地方經濟共好的旅遊模式，並透過制度化管理與國際認證接軌，使每一次旅行不僅創造體驗價值，更成為驅動地球永續發展的正向力量。