快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

雄獅股東會／董事長王文傑維持相對「高配息」 回饋股東

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅行社（2731）股東會通過每股配發現金股利12.8元，為歷年配發金額最高，配息率達73%，殖利率約為8%，預計股息配發日為7月上旬。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅行社（2731）股東會通過每股配發現金股利12.8元，為歷年配發金額最高，配息率達73%，殖利率約為8%，預計股息配發日為7月上旬。（圖／雄獅旅遊）

雄獅旅行社（2731）於25日召開股東常會，會中通過2025年財報，全年合併營收300.28億元，年增6%，每股稅後盈餘（EPS）17.49元。

雄獅股東會同步通過每股配發現金股利12.8元，為歷年配發金額最高，配息率達73%，殖利率約為8%，預計股息配發日為7月上旬。

雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。展望2026年，雄獅將延續「創新前行，布局未來」方向，在「主題旅遊」、「國際發展」、「數位創新」、「人才培育」與「永續發展」五大主軸厚實的轉型基礎上，持續引領產業價值重塑。

在主題旅遊布局上，透過「精準分眾」策略建構具競爭力的產品線，除了穩定深耕登山、滑雪、高爾夫及各項國際賽事等高黏著度社群，同步將重心錨定於「鐵道旅遊」版圖的全球擴張，除了優化國內獨家營運的海風號、山嵐號及阿里山福森號等觀光列車外，2026年更將目光鎖定長程鐵道版圖，推出加拿大洛磯登山者號、澳洲印度太平洋號及越南 SJourney Express 等豪華列車行程。此外，「璽品 SP Collection」持續拓展精緻旅遊服務，結合全球採購優勢，持續引領旅遊產品價值提升，滿足更多面向之旅遊需求。

在國際發展面向，品牌持續深化「全球化」布局，依循「服務貼近目的地」的核心戰略，建構以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩、泰國）為首的雙引擎架構，並陸續於鳳凰城、熊本及捷克增設全球據點，這不僅是地理座標的增加，更結合雄獅在全球採購與產品設計的專業優勢，深化企業服務、跨境商務及高端旅遊行程的多元化產品。

面對 AI 人工智慧重塑全球產業版圖，品牌正式啟動「AI 雙軸數位轉型計畫」，將「數位化」策略提升至企業發展核心。2025 年已成功導入智能客服與流程自動化（RPA），透過整合巨量資料與 AI 決策系統，實現人機協作常態化。其中全天候智能客服「LiLi」已展現強大商轉動能，年度轉換營收突破億元大關。今年預計推出 AI 語音智能服務，持續優化精準分眾的服務體驗。

雄獅深信人才為企業永續發展的關鍵，透過「資本化」思維導入員工持股信託機制，實現經營成果共享並強化組織向心力。為深化「專業經理人」治理，推動系統化接棒培育計畫，並積極延攬具備「全球化」與「數位化」專長的國際人才，強化跨國整合與數據應用效能。

而在永續治理藍圖上，不僅依循 GRI 準則完成永續報告書之國際確信，更成為 SBTi 科學基礎減碳目標倡議企業。透過取得 GTS 綠色旅行標章及登錄 Good Travel Guide，品牌成功串聯全球 ESG 永續旅遊體系，並橫掃「台灣觀光永續獎」五項大獎，將永續實踐轉化為國際市場的信任資產，落實「生活產業化」對社會與環境的長期承諾。

展望未來，雄獅將以永續作為核心策略，整合全球供應鏈與在地資源，發展兼顧環境保護、文化保存與地方經濟共好的旅遊模式，並透過制度化管理與國際認證接軌，使每一次旅行不僅創造體驗價值，更成為驅動地球永續發展的正向力量。

雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。（圖／雄獅旅遊）
雄獅旅行社董事長王文傑表示，公司維持相對「高配息」政策，希望以最實質且明確的回饋感謝廣大股東。（圖／雄獅旅遊）

雄獅

延伸閱讀

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

APEC貿易部長會議落幕 經貿辦：四大面向達成共識

中興電通過配息6元 估今年營運市值穩定成長

ASML分享永續發展藍圖 在台將招募近千人新北職缺300個

相關新聞

雄獅股東會／董事長王文傑維持相對「高配息」 回饋股東

雄獅旅行社（2731）於25日召開股東常會，會中通過2025年財報，全年合併營收300.28億元，年增6%，每股稅後盈餘（EPS）17.49元。

董座的話聽到了！中鋼喊拚AI鋼廠、當機器人後盾 爆量衝漲停

台股25日盤中再飆逾1,200點，創歷史新高，鋼鐵股今日跟上台股大漲，在龍頭中鋼（2002）的帶領下盤中有五檔衝上漲停板，其中中鋼爆出20萬張大量，股價攻上19.95元，漲停亮燈，其餘漲停的還有中鴻（2014）、新鋼（2032）、燁興（2007）和海光（2038），彰源（2030）、官田鋼（2017）大漲約8%。

皇家可口布局「冰加麵」策略 今年營運估優於去年

擁有杜老爺冰品、南僑讚岐急凍熟麵等品牌的皇家可口董事長周明芬表示，隨急凍熟麵位於中壢第三座新生產線投產、產品今年打入美式...

中鋼漲停板拉出長紅棒 雙機概念股發酵

中鋼（2002）25日一路走揚，接近午盤亮燈漲停至19.95元。中鋼上周股東會釋出到7月的業績有望成長之外，近期更發表0.1mm超薄電磁鋼，再搭配中鋼本身的自黏塗膜技術，供應實力躍居國際領先水準，將攜手產業夥伴打造進軍全球市場的供應鏈。中鋼積極提升精緻鋼品可朝機器人及無人機產品供應鏈發展。

中興電股東會／獲半導體晶圓廠認證、Q4出貨 董座：未來成長動能無虞

中興電（1513）25日召開股東會，中興電董事長江馥年表示，在AI、電力政策、能源轉型商機及需求帶動下，去年營運、配息都創下歷史新高，產能也全部滿載，而GIS設備已經取得國內晶圓半導體認證，預計第4季出貨，目標今年營收目標持續達雙位數成長，未來成長動能無虞，謹慎樂觀。。

中再保股東會／通過每股配發現金2.2 元 並完成董事改選

中再保25日召開股東會，通過分配現金股利每股2.2元，計1,760,855,250 元。今年中再保董監改選，董事 7人（含獨立董事 3 人），新任董事均自股東常會後起就任，原任董事同時解任，新任董事任期 3 年，自 115 年 5 月 25 日起至 118 年5 月 24 日止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。