董座的話聽到了！中鋼喊拚AI鋼廠、當機器人後盾 爆量衝漲停

台股25日盤中再飆逾1,200點，創歷史新高，鋼鐵股今日跟上台股大漲，在龍頭中鋼（2002）的帶領下盤中有五檔衝上漲停板，其中中鋼爆出20萬張大量，股價攻上19.95元，漲停亮燈，其餘漲停的還有中鴻（2014）、新鋼（2032）、燁興（2007）和海光（2038），彰源（2030）、官田鋼（2017）大漲約8%。

中鋼22日開股東會，董事長黃建智當時指出，中鋼4月已經轉虧為盈，接下來幾個月情況都向上，根據接單跟出貨表現來看，「可以期待第2季能賺錢，業績好到7月沒問題」。

上週五中鋼股價還尚無表現，今日股東會釋出的利多發酵，中鋼股價強漲，攻上漲停板19.95元，一舉收復年線、季線大關，並爆出逾20萬張大量。

對於中鋼業務發展，黃建智表示，中鋼早已體認不能陷入產量與規模競爭，因此集中資源發展高品質精緻鋼品，並導入AI技術提升生產效率。他說，中鋼去年精緻鋼品銷售量占比達11.5%，毛利占比超過9成，精緻鋼品已成為中鋼核心競爭力。

黃建智指出，目前精緻鋼品占比約11%～12%，公司目標在2030年提升至20%以上，增幅約二倍。以近期開發的0.1毫米超薄電磁鋼為例，厚度如同一張A4紙，搭配中鋼自黏塗膜技術，已具備國際領先水準，未來將結合無人機與機器人產業需求，攜手供應鏈進軍全球市場。

黃建智說，長期要做的事不能鬆懈，包括「二軸三轉」，也就是「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型，都是重點。