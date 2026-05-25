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中鋼漲停板拉出長紅棒 雙機概念股發酵
中鋼（2002）25日一路走揚，接近午盤亮燈漲停至19.95元。中鋼上周股東會釋出到7月的業績有望成長之外，近期更發表0.1mm超薄電磁鋼，再搭配中鋼本身的自黏塗膜技術，供應實力躍居國際領先水準，將攜手產業夥伴打造進軍全球市場的供應鏈。中鋼積極提升精緻鋼品可朝機器人及無人機產品供應鏈發展。
中鋼2025年銷售量占比達11.5%，毛利占比超過九成，再創歷史新高，顯示精緻鋼品能有效支撐獲利，成為中鋼的核心競爭力。舉例來說，為扣合國內無人機與機器人產業發展，中鋼積極從單純的材料供應者轉變為動力系統與供應鏈整合推動者。
中鋼集團鋼品4月出貨量達97.6萬公噸，不僅創27個月新高；中鋼4月自結合併營收308.9億元，也是23個月以來的新高，單月自結合併稅前淨利由虧轉盈達4.85億元，顯現營運反轉曙光。
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