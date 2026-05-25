中興電股東會／獲半導體晶圓廠認證、Q4出貨 董座：未來成長動能無虞

中興電（1513）25日召開股東會，中興電董事長江馥年表示，在AI、電力政策、能源轉型商機及需求帶動下，去年營運、配息都創下歷史新高，產能也全部滿載，而GIS設備已經取得國內晶圓半導體認證，預計第4季出貨，目標今年營收目標持續達雙位數成長，未來成長動能無虞，謹慎樂觀。。

中興電今日股東會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利6元，另全面改選董事，6席董事包括盛元投資代表江馥年、中嘉國際投資公司、盛元投資代表林弘人、日日興投資代表張偉荃、日日興投資沈頌欽、日日興投資代表錢淑君；3席獨立董事包括盧聯生、王濬智、林三元。

江馥年表示，全球在AI產業帶動下，用電量持續攀升，對電力的穩定性要求也是愈來愈高，而這些都會反映在重電業務上，目前在手實銷訂單量約400億元，其中部分訂單能見度到2031年，預估今年目標新接訂單為200~250億元。

江馥年指出，今年各事業處都有明確的規劃，成長動能都相當好，以重電業務來看，台電拉貨遞延狀況已經緩和，而國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，中興電的GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨，整體而言，預期明年半導體應用營收有3~5%的成長。

外銷市場方面，江馥年指出，目前海外佔比營收約5~10％，北美市場主要以跟隨半導體客戶建廠出貨，不過出貨時程仍待建廠進度而定，而除了大陸、美國外，未來主力先以日本市場為主。

另一方面，AI發展對空調與發電機業務也帶來良好的市場動能，江馥年指出，中興電空調與發電機業務切入多年，一直都有提供給AIDC，中華電信也是客戶，今年還會評估啟動AIDC統包建置相關業務。

氫能事業方面，江馥年指出，儘管現階段對公司獲利貢獻還不顯著，但今年是關鍵的一年，主要是台灣對綠電需求增高，像風力、太陽能等是間接性能源，而氫能擁有很好的切入市場的利基，今年下半年會進行氫能發電，開始提供具有國際認證、減碳效益跟減碳的綠電服務，未來視執行情況加大投資。