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皇家可口布局「冰加麵」策略 今年營運估優於去年

中央社／ 台北25日電
皇家可口25日召開股東會，董事長周明芬（前）會後談展望，看好今年營運表現。中央社
皇家可口25日召開股東會，董事長周明芬（前）會後談展望，看好今年營運表現。中央社

擁有杜老爺冰品、南僑讚岐急凍熟麵等品牌的皇家可口董事長周明芬表示，隨急凍熟麵位於中壢第三座新生產線投產、產品今年打入美式賣場、去年與客戶前進海外市場，急凍熟麵有望成長雙位數；加上冰品隨夏季旺季到來，今年營運「看不出不好的理由」。

油脂大廠南僑投控子公司皇家可口今天召開股東會，南僑投控董事長陳正文、副董事長陳羽文以皇家可口董事身份出席，這也是南僑投控已故會長陳飛龍今年初辭世後，兩人首度一同公開出席股東會。

急凍熟麵方面，周明芬在股東會後首訪表示，今年桃園中壢第三座新產線投產，目前產能擴充與接單皆符合預期；隨著餐飲業缺工問題持續，急凍熟麵產品可協助業者降低人力需求，市場穩定成長。

她也透露，今年急凍熟麵的刀削麵進入美式賣場銷售，表現優於預期，未來冰品也將在下半年導入美式賣場通路；也透過既有餐飲客戶擴展海外市場，包括北美與澳洲市場布局，她看好今年急凍熟麵業績有望雙位數成長。

冰品方面，周明芬指出，目前在桃園著手規劃第3座冰淇淋工廠，將以長期布局角度進行規劃，包括設備、消費趨勢與未來產能需求；也會持續發展差異化產品，將結合台灣水果、茶飲等特色原料。

皇家可口今年第1季營收為新台幣4.86億元，年減8.9%，稅後淨利為1.49億元，年減19.8%，每股純益（EPS）1.87元，低於去年同期2.66元。周明芬表示，今年節氣較去年晚，加上1月天氣偏冷，影響冰品銷售，不過3月需求逐步回溫，近期高溫到來，看好第2季與第3季業績表現。

她也表示，冰品跟急凍熟麵可互相搭配，無論是餐飲通路或零售賣場都具有互補效應，未來持續以「冰加麵」策略拓展海內外市場，看好今年營運有望優於去年。

此外，受到今年美伊戰爭影響，導致包括塑料和油脂等價格上漲，皇家可口也重新檢視中端價格並做調整，但並沒有調整末端售價，希望在通膨環境下，仍維持消費者接受度。

南僑 陳飛龍

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