中再保股東會／通過每股配發現金2.2 元 並完成董事改選

中再保25日召開股東會，通過分配現金股利每股2.2元，計1,760,855,250 元。今年中再保董監改選，董事 7人（含獨立董事 3 人），新任董事均自股東常會後起就任，原任董事同時解任，新任董事任期 3 年，自 115 年 5 月 25 日起至 118 年5 月 24 日止。

本屆董事當選人名單:董事4人分別為鍾志宏、戴錦銓、李宜芬、林育德；獨董3人依次為張炳煌、劉瑋、簡仲明等。 今股東會也通過提撥 114 年度員工酬勞現金34,423,805 元及董事酬勞4,500,000 元。

中再保114年全年營收近 229億元，在妥善的風險控管及良好的投資績效挹注下，全年淨利達 29.3 億元為近年新高，營收與淨利皆超越預期目標，每股盈餘為 3.66 元，股東權益報酬率為 13.8%。公司以厚植財務基礎與提升資金運用效能為目標，穩健獲利挹注資本，資本結構持續保持在強健及允當水準以支持業務永續發展；截至 114 年，公司的實收資本為 80.04 億元，分配前權益為 217 億元。