裕隆（2201）雙引擎策略發威，今年製造與資產開發同步動起來。裕隆製造事業兵分兩路，整車製造業績穩步攀升，海外維修市場布局持續擴大；資產開發則受惠於裕隆城營運傳出捷報，租金收入穩健向上，成為推升營運成長的重要支柱。

展望2026年，裕隆評估整體汽車銷量可望與去年持平或小幅成長。整車製造方面，將持續強化成本結構調整、提升整體營運效益，並推進產品國產化審查，深化在地製造能力，同時導入自動化檢測系統，提升製程品質與效率。

在品牌經營上，NISSAN啟動「Re-shaping 感動．源自細節」品牌計畫，市場期待銷售動能重返成長軌道，也將帶動裕隆代工生產的車輛數量同步攀升。

此外，鴻華先進新車布局持續擴大，裕隆集團身為主要股東與製造夥伴，2024年量產的n7、去年量產的Model B（Bria），以及今年推出的Cavira等車款，皆由裕隆負責生產。隨著鴻華先進產品陸續上市，市場對新車評價普遍正向，未來銷售成長可望同步挹注裕隆代工訂單動能。

裕隆在汽車製造與研發實力逐步獲得國際市場肯定，也推動海外保修事業進一步擴張，其中，菲律賓汽車維修市場將成為海外布局的首要重點區域。

資產事業方面，裕隆城營運表現穩定，不僅帶動區域人流與消費，也持續強化資產維護管理、提升整體收益效率，同時積極尋求外部產業資源，創造轉型發展契機。